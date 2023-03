Le Carnaval de Maîche 2023, avec France Bleu Besançon

C'est un événement incontournable : Le carnaval de Maîche fête son 20ème anniversaire le week-end du 11 et 12 Mars, avec une soirée spéciale le vendredi 10 Mars. Un événement haut en couleurs et en musiques, où vous passerez à coups sûr un moment de folie !

ⓘ Publicité

L'ensemble des informations sont sur le site : www.carnavaldemaiche.fr

Le programme

Vendredi 10 Mars : Soirée concert du 20ème anniversaire

De 21h00 à 02h, au Chapiteau Palladium. Entrée Libre.

Avec les groupes : Fuzion, Seriously Serious et Black Voice Combo

Samedi 11 Mars

- Animations de rue de 14h à 3h du matin

- 15h : Défilé des enfants costumés, des cliques & musiques

- 16h30 - 19h : Boum des enfants, présentation des cliques & musiques et Grand concert cacophonique de tous les musiciens

- 21h - 00h : Concours de costume sur le podium central

- Dès 21h : Soirée festive, avec 3 Chapiteaux, 3 ambiances !

Dimanche 12 Mars

- Dès 11h : Cliques et musiques, apéritifs concerts et petite restauration

- Grand défilé costumé à partir de 14h30

- 17h30 : Embrasement du bonhomme carnaval Place de la Rase