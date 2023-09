Le cinéma de France Bleu Provence

Sorties ciné de la semaine, coups de cœur, évènements, vous aimez le 7ème art ?

Vous êtes au bon endroit, chaque mercredi avec Mélanie Masson sur France Bleu Provence !

17h30 : coup de fil à un exploitant d'une salle obscure dans le 13, 83, 04, 05 avec la complicité des Écrans du Sud

Mélanie Masson reçoit Laure Pradeau , programmatrice au cinéma Le Méjan à Arles pour la venue de la cinéaste Elvira Diaz et la diffusion de son documentaire El Patio le 8 septembre.

Vendredi 8 septembre à 16h : Rencontre avec la réalisatrice Elvira Diaz , en présence de Patrice Loubon directeur artistique de NegPos.

À l'issu de cette rencontre au cinéma, vernissage de l'exposition "Chili 50 ans, Images d'une transformation sociale" aux Docks d'Arles en présence des photographes Alexis Diaz, Kena Lorenzini, Daniela Montecinos, Marie-Françoise et Jean-Marie Laure, Barbara Pebrel-Edelson, Matthieu Asselin, Sergio Valenzuela et Alejandro León Cannock.

En partenariat avec le centre d'art et de photographie NegPos .

El Patio

Dans le plus grand cimetière de Santiago du Chili, au lendemain du coup d’État du 11 septembre 1973, une équipe de 18 fossoyeurs fut réquisitionnée par la junte pour enterrer secrètement au Patio 29 des centaines d’anonymes, victimes de la répression de Pinochet. Lelo, Perejil et Rogelio ont gardé pendant 40 ans leurs souvenirs tourmentés pour eux-mêmes.

Mais aujourd’hui, ils sont prêts à partager leur histoire avec Sergio, le plus jeune des fossoyeurs.

El Patio | Trailer | Available Now

Ici on aime le cinéma

Chaque mercredi soir sur France Bleu Provence, l'une des voix de l'association « Les Ecrans du Sud », vous livre deux coups de projecteur, l'un sur un film à l'affiche, l'autre sur un évènement ciné !

Ce mercredi on évoque :

- La sortie en salle, ce 6 septembre, du film « Toni en famille » de Nathan Ambrosioni

- Évènement : Ciné-rencontre avec le réalisateur Firas Khoury pour la projection d'Alam le 6 septembre à La Baleine

Toni en famille

Avec Camille Cottin, Léa Lopez, Thomas Gioria

Antonia, dite Toni, élève seule ses cinq enfants. Un job à plein temps. Elle chante aussi le soir, dans des bars, car il faut bien nourrir sa famille. Toni a du talent. Elle a enregistré un single qui a cartonné. Mais ça, c’était il y a 20 ans. Aujourd’hui ses deux aînés s’apprêtent à rejoindre l’université. Alors Toni s’interroge : que fera-t-elle quand toute sa progéniture aura quitté le foyer ? À 43 ans, est-il encore temps de reprendre sa vie en main ?

Toni en famille, bande annonce

Evènement

Le Festival Ciné-Palestine (FCP) est un festival de cinéma créé en 2015. Il se tient chaque année dans plusieurs lieux en Île-de-France et à Marseille, et s'est donné pour mission de contribuer à la promotion du cinéma palestinien.

Dépassant les restrictions imposées par les frontières, le FCP offre aux artistes palestiniens la possibilité de rencontrer leur public et de créer un espace de discussions, de rencontres et de débats autour du cinéma palestinien

Association d’intérêt général, Aflam œuvre depuis 2000 à la diffusion et la promotion des cinémas arabes auprès de tous les publics. Détentrice d’une véritable expertise en la matière et actrice socio-culturelle de terrain, elle est parvenue au fil des années à s’implanter dans le paysage local et méditerranéen.

Alam

Tamer est palestinien et vit en Israël. Il mène avec ses amis la vie d'un lycéen insouciant jusqu'à l'arrivée de la belle Maysaa. Pour lui plaire Tamer accepte de prendre part à une mystérieuse opération drapeau à la veille de la fête d'Indépendance israélienne, jour de deuil pour les Palestiniens

ALAM - Bande annonce

Bonus : Les métiers du Cinéma

École Kourtrajmé Marseille

L’école Kourtrajmé Marseille est une école de cinéma alternative, gratuite et inclusive, orientée vers les métiers techniques de l’audiovisuel.

Lancée en 2020 sur le modèle créé par Ladj Ly, le réalisateur des Misérables, l’école est gratuite, inclusive, sans conditions d’expérience, ni de diplôme et avec pour seul pré-requis d’être majeur. Surnommée KourtrajMars, elle propose un accompagnement personnalisé et accessible à toutes et tous à Marseille, nouveau bassin créatif reconnu sur le secteur mondial.

L’association propose une formation continue et un atelier et chantier d’insertion.

À Marseille et dans la région on compte plus de 700 tournages par an.

Les productions cherchent à recruter principalement des techniciens qualifiés et locaux. Elles cherchent également des profils aguerris, pouvant travailler dans les quartiers considérés difficiles, et dans des univers moins conventionnels**.**

Pourtant les écoles de cinéma sont chères et/ou trop sélectives, les métiers techniques du cinéma sont méconnus, la diversité dans le cinéma est très limitée.

De plus, le territoire marseillais est marqué par un manque crucial de perspective d’avenir pour les jeunes et certaines populations fragiles. Dans les Bouches du Rhône, accéder à l’autonomie et à l’épanouissement, notamment professionnel, est plus difficile qu’ailleurs.

Face à ces constats, les mêmes que ceux dressés en 2018 en banlieue parisienne, Ladj Ly et Marie Antonelle Joubert créent, en 2020, une deuxième école à Marseille : gratuite et ouverte à tous.tes. L’école Kourtrajmé Marseille veut faire se rencontrer cette demande croissante de l’audiovisuel et des marseillais.es motivé.e.s qui ont besoin d’apprendre un métier. C’est tout naturellement qu’elle obtient l’agrément « Atelier et chantier d’insertion » en 2021 délivrée par la DREETS. Un dispositif qui permet d’accompagner 10 salarié.e.s en insertion.

Une pédagogie qui permet aux étudiant.e.s de regagner confiance en eux et en leur légitimité, d’apprendre en faisant, en côtoyant, en observant et en partageant, de rejoindre un milieu professionnel créatif, excitant, accessible et qui recrute, de participer à l’effervescence créative marseillaise, de s’insérer dans les tournages qui se multiplient en région, de contribuer à proposer d’autres récits au cinéma français.

La formation continue “Assistant.e équipe technique audiovisuel / cinéma” débutera en novembre 2023

Ouverture des candidatures en ligne : du 9 septembre à 12h au 24 septembre à 23h59.

Sessions de sélections : entre le 2 et 19 octobre 2023.

Rentrée : 7 novembre 2023

La formation aura lieu entre novembre 2023 et juin 2024.

Toutes les infos / Comment Postuler