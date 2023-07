Le Cinéma en plein air du Festival de la Lune

Festival de La Lune… 3e ! Action !

De Carqueiranne, en passant par la Moutonne puis Toulon jusqu’à l’Ayguade, le Festival de La Lune s’étend sur le territoire avec toujours la même volonté de diffuser la création cinématographique et d’œuvrer à la transmission dans le domaine du 7e art. L’objectif de construire un édifice dédié reste, encore et toujours, le même !

Et l’auditorium de Clair Val nous permet aujourd’hui de vivre ensemble un moment unique de cinéma en plein air.

Cette année, la programmation officielle monte d’un ton pour rester accessible à tous.

L’équipe de la Lune vous attend de pied ferme à l’occasion de ce nouvel opus en espérant des moments de bonheur avec le public le plus large cet été à Carqueiranne.

Pour sa troisième année d’existence, La Région Sud, le Département du Var, La métropole TPM, la Ville de Carqueiranne s’engagent aux côtés de l'association QUATTROCENTO pour faire briller La 3e édition du Festival de La Lune.

ⓘ Publicité

Gérard Jugnot, qui présentera son film Le Petit piaf le 25 juillet à partir de 19h à l’auditorium et rencontrera son public le 26 juillet à partir de 19h à l’hôtel La Reine Jane.

Programmation

CINÉMA PLEIN AIR Dès 19h - Auditorium de Clair-Val / Espace des Arts du Pradet / Hôtel La Reine Jane

Mardi 11 juillet - L’inauguration du Festival partir de 19h30 ( auditorium de Clair Val ) en présence de l’équipe du festival et des conseillers municipaux. Elle sera suivie de la projection du film Le Clan (Eric Fraticelli, 2022) en présence d’une partie des comédiens.

partir de ( ) en présence de l’équipe du festival et des conseillers municipaux. Elle sera du film (Eric Fraticelli, 2022) en Lundi 17 juillet : la série Caïd (Ange Basterga, 2021) le 17 juillet à l’ Espace des arts du Pradet à 20h30

(Ange Basterga, 2021) le 17 juillet à l’ Mardi 18 juillet - Spider Man

Mardi 25 juillet / Mercredi 26 juillet- Gérard Jugnot présentera son film Le Petit piaf le 25 à partir de 19h à l’auditorium et rencontrera son public le 26 à partir de 19h à **l’hôtel La Reine Jane

*** Mardi 1er août - Indiana Jones

le 25 à partir de 19h à l’auditorium et le 26 à partir de 19h à **l’hôtel La Reine Jane *** Mardi 1er août - Mardi 8 août - Sirocco et le royaume des courants d'air

Lundi 14 août - Marie-Line et son juge (Avant-première)

Mardi 22 août - Rosalie

Mardi 29 août - Barbie

Infos pratiques

LIEUX DES PROJECTIONS

AUDITORIUM DE CLAIR-VAL

Chemin du Petit Lac (500 places maximum) 83320 Carqueiranne

(Si mauvais temps : salle des fêtes de l’hôtel de ville, 1 place de la république, 120 places)

RESTAURATION

De 19h à 22h Buvette associative

Restauration rapide aux senteurs du maquis

Billetterie du Festival

Programme complet

LE CLAN Bande Annonce VF (2023, Comédie) Eric Fraticelli, Denis Braccini, Philippe Corti

Autour du festival

Cette année, le festival de La lune propose de nouvelles actions, en plus des soirées cinématographiques en plein air. Le festival est également vecteur de transmission culturelle avec l’implication de la jeunesse. L’éducation à l’image fait indéniablement partie du programme de cette 3e édition.

Les adolescents réaliseront un court-métrage lors d’un atelier organisé en août, au centre de loisirs de Carqueiranne. Des rencontres professionnelles à destination des passionnés du 7e art et de l’audiovisuel sont aussi programmés autour du festival. Cet été grâce au dynamisme de tous les acteurs impliqués, Carqueiranne va devenir un laboratoire ouvert à la diversité des talents du cinéma et de la série de fiction avec deux résidences d’écriture scénaristique : COURTS ENTRE 2 RIVES en août et celle du festival MEDSERIES en juillet. Mais également un carrefour de la culture méditerranéenne avec des nombreux échanges entre les deux rives débutée l’année dernière à l’occasion d’un premier séminaire intitulé « COOPMED* » qui regroupera à nouveau les acteurs de l’audiovisuel et du 7e art du Mare Nostrum les 14, 15 et 16 août. A Toulon au bureau des tournages de la métropole TPM, le dispositif technique appelé « Du court au long (où de la série) » verra le jour. L’objectif est la découverte des métiers du cinéma et de la série par des professionnels qui partageront leur expérience.

Enfin pour la première fois dans le Var les 17 et 18 juillet, le Centre Cinématographique du Cinéma et de l’Image animée réunira les festivals référents du dispositif *Talents en Court des trois régions PACA, Occitanie et Corse : La Lune, Les Nuits MED, AFLAM, CINEMED. Pour voir plus loin encore, Le festival de La Lune organise cette année des événements hors les murs chez de nouveaux partenaires. LES AFTERS DE LA LUNE sont proposés, après chaque projection de plein air, sur le rooftop (toit terrasse) de l’hôtel LA REINE JANE. Cet hôtel, résolument moderne, entièrement rénové depuis 2017, a été construit dans les années 50. Il est l’un des lieux de rencontres et d’échanges avec les invités du festival.