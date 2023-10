Le Cross de Gujan-Mestras revient les 25 et 26 novembre 2023

Ambiance festive et dépassement de soi pour le Cross Sud Ouest de Gujan-Mestras ! Les 25 et 26 novembre 2023, des milliers de coureurs et de spectateurs vont se presser pour cet événement sportif qui fédère autour de valeurs telles que le partage, le lien social et la convivialité. Une belle 49ème édition en perspective !

CROSS SUD OUEST 48eme ÉDITION 2022

Des nouveautés en 2023

Pour chaque édition, le Cross de Gujan-Mestras se place comme un événement sportif majeur autour de nombreuses courses et nouveautés. Cette année, le canicross fait son entrée. Cette course composée d’un coureur à pied et d’un chien en laisse va ravir les amateurs de nouvelles sensations. Au programme des réjouissances également la course des héros réservée aux pompiers, militaires, gendarmes et policiers avec un classement par équipe ou encore le parcours de l’esprit Dorian pour les athlètes français désireux de décrocher leur qualification pour le championnat d’Europe de cross de relais du 10 décembre à Bruxelles.

La 49ème édition du Cross de Gujan-Mestras un événement à ne pas rater les 25 et 26 novembre 2023 - Cross Sud Ouest

Des courses pour tous

Mais ce qui fait le succès du Cross de Gujan-Mestras, ce sont les nombreuses courses organisées pendant tout le week-end. Trail, marche nordique, run and bike, family run ou encore challenge des collectivités, tout le monde trouve son compte… et sa course pour ces deux jours de fête sportive sur le Bassin d’Arcachon. Tout y est : sport et nature pour respirer… et transpirer à Chante Cigale les 25 et 26 novembre 2023. Bonnes courses !

Des courses pour tous au Cross de Gujan-Mestras - Cross Sud Ouest

