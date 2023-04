Le Déchet d'Or, la chasse au trésor pour sauver notre Méditerranée

Sauvage

Les produits proposés par la marque Sauvage sont éco-conçus (plastiques marins, filets de pêche, déchets sauvages terrestres…) et incitent à un comportement responsable dans un objectif de lutte contre la plastification massive de la mer Méditerranée. La vente des produits Sauvage permet de financer les opérations de collecte de déchets effectuées en mer et sur terre, régulièrement organisées par les associations locales de protection de l’environnement.

La Chasse au trésor

Le principe du déchet d'Or :

L’équipe de Sauvage Méditerranée a caché, dans un lieu tenu secret, un coffre au trésor à l’intérieur duquel se trouve l’ensemble des bijoux créés par Sauvage ces deux dernières années et 1000€ à offrir à une association de protection de l’environnement du littoral méditerranéen. Cette année, Sauvage vous invite à une chasse au trésor un peu spéciale.

En effet, les énigmes et les défis sont organisés autour d’un thème particulier : l’Art

On vous souhaite une excellente chasse au trésor !

Règles du jeu :

Chaque semaine, vous recevrez un chapitre de notre carnet de bord à travers des pages manquantes qui atterriront dans votre boite mail.

Votre challenge : Décrypter les pages et les chapitres thématiques qui vous emmèneront vers la solution et vers le grand trésor. Et cette semaine, le premier chapitre est consacré à la Musique. La semaine suivante sera consacrée à un autre art.

Tout au long du jeu, vous devrez d’abord trouver un code secret qui sera primordial, puis vous devrez remplir des énigmes pour découvrir l’objet unique que vous remporterez ainsi que sa valeur inestimable !

Enfin, vous découvrirez une date, un lieu et une heure de rendez-vous.

Vous êtes prêts ? Inscrivez-vous et recevez très bientôt vos premiers indices et surtout engagez-vous, la Méditerranée compte sur vous !

