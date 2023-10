Le Festival des Larmes et du Rire 2023, la 40 ème !

Le festival "Les Larmes du Rire" c'est 11 jours pour faire le plein de rire, le vide de larme, de plaisir et de découvertes, c’est que vous réserve cette année encore cette édition des Larmes du Rire.

Les parrains :

Les trois trublions de Chanson Plus Bifluorée ont accepté avec enthousiasme d’être les parrains de cette édition et présenteront le samedi 14 octobre, leur dernier spectacle au titre évocateur ‘’Au revoir et merci!"

Teaser du spectacle de Chanson Plus Bifluorée : "Au revoir et Merci ! "

Le programme :

Le programme des Larmes du rire

"Le Festival Les Larmes du Rire, c’est faire la place à l’incongru, à l’inattendu, au poil à gratter, à la tendresse et à la poésie… . Il est de plus en plus nécessaire de lâcher prise pour se laisser embarquer par l’imagination débordante des artistes, et se laisser envahir par le rire et l’émotion ... Profitez de cette parenthèse, le rire, indispensable moteur de la vie, est fait pour être partagé !! " dixit le Festival des Larmes et du Rire.

Toute la semaine sur France Bleu Sud Lorraine, retrouvez des invités en lien avec le festival et tentez de remporter vos invitations pour assister à une des représentations !

Infos pratique :