Le festival des littératures policières est de retour les 3 et 4 juin 2023 à Libourne

Après le succès de la première édition, le festival des littératures policières est de retour, en partenariat avec France Bleu Gironde. Les 3 et 4 juin 2023, la ville de Libourne se transforme à nouveau en grand terrain de jeux pour les amateurs de polar. Pour cette seconde saison, la recette reste la même : le même lieu magique, les mêmes envies mais aussi une nouveauté majeure : l’arrivée de la bande dessinée dans cette ambiance policière.

ⓘ Publicité

Le meilleur de la littérature policière francophone se retrouve autour d’animations variées et des surprises pour les petits et les grands à Libourne. Il y en a pour tous les goûts, tous les styles, toutes les écritures. Des histoires, des BD, des prix, des plaideurs, un film et un débat, des animations et des rencontres comme jamais.

Le polar dans tous ses états à Libourne

Le programme s’annonce chargé pour le week-end, mais le festival a déjà débuté avec une exposition à voir à la Médiathèque de Libourne autour de l’exigeant travail graphique, narratif et de documentation d'Alex W. Inker. L’auteur sera présent le dimanche 4 juin pour une visite guidée à 12h. Le festival des littératures policières, c’est aussi du cinéma avec une séance du film “Omar m’a tuer”, suivi d’un débat au cinéma Grand Ecran le jeudi 1er juin à 20h15 (6€ la séance). Et puis, à la veille du week-end, une visite guidée nocturne est organisée le vendredi 2 juin de 21h à 22h30. Plongez-vous dans un lieu, une époque, un fait divers et découvrez-en plus sur la Tour du vieux port, la Place Abel Surchamp, le couvent des Récollets avec Béatrice et Isabelle pour (re)découvrir la petite et la grande histoire de Libourne (5€ , gratuit pour les moins de 12 ans).

Le festival des littératures policières à Libourne accueille le meilleur des auteurs du genre les 3 et 4 juin 2023 - Festival des littératures policières

Des auteurs pour FLIPer

Le festival des littératures policières propose des animations et des rencontres autour d’un week-end consacré au polar. Mais le festival, ce sont aussi des prix. Dès samedi matin, le public pourra découvrir le Grand prix du festival (11h), mais aussi le prix des plaideurs (12h). De nombreuses tables rondes satisferont les amateurs du genre. Tout au long de la journée, la Gendarmerie nationale proposera des animations. Le festival se terminera le dimanche dans une belle ambiance avec la dictée du Rotary à 10h15 et encore des rencontres avec les auteurs.

Informations pratiques