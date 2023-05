Le festival Echappée Belle est de retour du 1er au 4 juin 2023 à Blanquefort

C’est une tradition depuis plus de 30 ans, le festival Echappée Belle prend ses quartiers à Blanquefort pour 4 jours de fête sous le signe du spectacle. Théâtre, danse, cirque, théâtre d’objets… tout ceci en plein air pour le plus grand bonheur des petits et grands. L’année dernière, ce sont 14 000 festivaliers qui ont pu profiter des nombreuses propositions artistiques du festival. Pour 2023, la programmation s’annonce alléchante !

Un festival deux en un

Le festival Echappée Belle propose de nombreux spectacles le temps d’un week-end. Mais la fête commence dès le jeudi avec deux journées pour le jeune public et les professionnelles. Place ensuite au week-end pour tous ! Le magnifique parc de Fongravey se transforme en gigantesque scène pour une parenthèse culturelle et artistique appréciée de tous.

Découvrez le programme de la nouvelle édition d'Echappée Belle à Blanquefort, un événement avec France Bleu Gironde - Pierre Planchenault

Echappée Belle pour tous

Parmi les temps forts : le spectacle d’inauguration (présenté également au cours du week-end) le jeudi 1er juin à 19h. C’est la compagnie Bivouac qui sera à l’honneur avec “Lemniscate” et son immense décor sculptural et organique pour deux danseurs et un acrobate. Un spectacle de haute voltige pour lancer cette nouvelle édition d' Échappée Belle . Suivront ensuite de nombreuses propositions pour les petits et les grands, sans oublier les tout-petits qui ont aussi leur concert avec “Les fleurs de l’enfance” de la compagnie Résonance.

Un festival complet et engagé

Durant ces quatre jours, l’équipe du festival met les petits plats dans les grands et propose de nombreuses animations. En plus des spectacles, des petits plus très appréciables sont prévus avec des jeux en bois collectifs de la ludothèque Interlude, un photobooth pour prendre la pose ou encore le projet Médoc à découvrir.

Autour du festival , ce sont 14 associations, 250 bénévoles et une brigade verte pour tendre vers le zéro déchet.

Informations pratiques