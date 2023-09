Le festival Grange rythme le mois de septembre avec 17 concerts à travers la Marne

Le festival Grange célèbre sa 27e édition à partir du 8 septembre, rendez vous à Montmirail et ses alentours. C'est l'occasion de découvrir de nouveaux talents, et de redécouvrir Karpatt, Les Tit’ Nassels, Thibaud Defever, Ben Ricour, Vaslo, mais aussi le parrain du festival, Barcella. Venez nombreux pour danser et chanter à tue-tête à Montmirail, Esternay, Épernay, Sézanne, ou encore Bergères-sous-Montmirail. Ce festival itinérant est une belle occasion de clore l'été en musique tout en découvrant de bonnes adresses.

ⓘ Publicité

Un festival qui se veut convivial, rural, estival et musical en diable, comme le clame le site officiel de l'association.

Profitez de cet évènement inoubliable mis en place par l'association Chant'Morin , organisatrice de festivals itinérants.

Leur page Facebook et leur site internet regorgent d'idées de sortie qui sonnent agréablement bien à l'oreille.