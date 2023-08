Le festival Jazz Ô Palais d'Albi du 30 aout au 2 septembre

GAGNEZ VOTRE W.E. "JAZZ Ô PALAIS" !

Ecoutez France Bleu Occitanie tous jours à 11h pour jouer AU DESSUS DE LA MÊLÉE et peut-être gagner votre " pack tourisme " et vos places de festival Jazz Ô Palais d'Albi pour vous et la personne de votre choix.

PROGRAMMATION 2023 JAZZ Ô PALAIS - 3ÈME ÉDITION

Mercredi 30 aout venez vivre une soirée vibrante remplie de musique entraînante et de moments mémorables avec les Big Band de Jacques Adamo et Philippe Léogé suivi de Tuxedo Big Band avec en Guest le talentueux Michel Leeb !

Mercredi 30 aout

Jeudi soir, ce sont Rhoda Scott , Marraine de cette édition et China Moses , deux artistes emblématiques du jazz qui ont su perpétuer et renouveler cette musique tout en y ajoutant leur propre style et leur propre sensibilité qui célèbreront le jazz et vous feront vivre un moment exceptionnel

Jeudi 31 aout

Vendredi soir nous vous donnons rendez-vous à un événement musical unique qui réunit deux des batteurs les plus talentueux de leur génération, Manu Katché et Benny Greb .

Vendredi 1er septembre

Samedi soir, la soirée avec les artistes Maykel Blanco et Angelica Lopez promet d’être un moment inoubliable. Maykel Blanco est un célèbre musicien cubain connu pour sa musique de timba, un mélange de salsa, de jazz et de funk. Avec son groupe, Maykel Blanco y su Salsa Mayor, il enflamme les pistes de danse du monde entier. De son côté, Angelica Lopez est une chanteuse cubaine à la voix puissante et émouvante, connue pour son interprétation de la musique traditionnelle cubaine.

Samedi 2 septembre

Le festival Jazz Ô Palais d'Albi est également une occasion pour les spectateurs de découvrir la Ville d’Albi Cité Épiscopale et sa richesse culturelle. Les concerts se déroulent dans un lieu historique qu’est la Place du Palais offrant ainsi une expérience unique aux spectateurs.

Le festival

En somme, la troisième édition du festival Jazz Ô Palais à Albi promet d’être un événement exceptionnel, alliant musique, culture et découverte. Rendez-vous les 30, 31 août, 1er et 2 septembre 2023 pour vibrer au son du jazz.