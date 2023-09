Le Festival mondial de la magie de retour à Mézos (40) les 11 et 12 novembre 2023

Tous les numéros et artistes présents à Mézos sont des références dans leur discipline et ont été récompensés à de nombreuses reprises dans les plus grands festivals du monde.

Il y en aura pour toute la famille et pour tous les goûts sur la scène du Mirage à Mézos le samedi 11 novembre à 20h30 et le dimanche 12 novembre à 15h00.

vous pourrez applaudir Tom Wouda, champion de France de magie 2022 mais aussi Mag Marin vainqueur du Mandrake d'Or 2022 et star espagnole des grandes illusions ou encore Jimmy Delp finaliste de "America's got Talent USA" et son show magique et cartoonesque.

Teaser Festival Mondial de la Magie 2024

France Bleu Gascogne s'associe à ce bel évènement et vous offre des invitations.