Le Grand bal des sapeurs-pompiers de Nancy : l'évènement à ne pas manquer le 14 juillet 2023

C'est la 10e édition du "Bal des sapeurs-pompiers de Nancy". Après 20 ans d’absence, le bal était à nouveau organisé en 2013. Il est devenu une des soirées gratuites incontournable de l’été à Nancéen.

Intégralement organisé par les sapeurs-pompiers de Nancy (casernes Joffre, Gentilly, Vandoeuvre et Tomblaine), l'événement se veut festif et familial permettant la rencontre entre les secouristes et la population. Organiser un tel événement en parallèle de l’activité des sapeurs-pompiers est un travail de longue haleine. C’est l’amicale des sapeurs-pompiers de Nancy qui supervise et finance l’organisation du bal principalement grâce aux fonds récoltés lors de la vente des calendriers.

Au programme :

Le bal se déroulera de 18h à 02h

Animé par DJ Mast

Buvette et bar à champagne

Nouveauté : des cocktails proposés par le BARFLY SOCIETY

Une tombola : à gagner 300 lots dont un vélo électrique, une trottinette électrique et de nombreux lots proposés par les commerçants de Nancy et son agglomération.

La borne à selfie : un petit souvenir de votre passage

Autre nouveauté : une coiffeur/barbier (La Barbe de Papa Essey les Nancy) mettra deux fauteuils et deux professionnels pour proposer des coupes gratuites pour ces messieurs

pour ces dames le traditionnel show (striptease) se déroulera aux alentours de minuit.

Côté pratique :

Entrée libre et gratuite

Horaires : 18h00 à 02h00

2 rue Jean Moulin à Tomblaine

pour des raisons de sécurité, les organisateurs se réserve le droit de refuser l’entrée.

Envie de passer un bon moment dans une ambiance bon enfant et festive ? Rendez-vous à la caserne des pompiers de Tomblaine et bonne soirée du 14 juillet à tous !