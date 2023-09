Le Livre sur la Place, la rentrée littéraire à Nancy

Ecrivains, éditeurs, traducteurs... vous donnent rendez-vous du 8 au 10 septembre au coeur de la ville de Nancy, dans l'écrin de la Place Stanislas et Place de la Carrière, et bien d'autres lieux plus surprenants comme l’hôpital, la Boîte à Cuisine, la salle de pause des chauffeurs Keolis, le Kiosque de la Pépinière, le Goethe-Institut ou la Place d’Alliance.

ⓘ Publicité

Le Livre sur la place, c'est l'occasion de rencontres avec vos écrivains préférés, - ils sont 550 programmés pour cette édition !-, dédicaces, discussions, débats, forums, les battles de Stan, la dictée, des animations pour les enfants, des expositions, des émissions de radio, des remises de prix, ... retrouvez les rendez-vous classiques et de nombreuses nouveautés pour tous les publics.

Cette année, l'Allemagne est l'invité d'honneur et Christiane Taubira préside cette 45e édition.

Vous aimez lire ? C'est à Nancy qu'il faut être ce week-end, le programme complet est ici .

Le Livre sur la Place, un partenariat France Bleu Sud Lorraine

À lire aussi En direct du Livre sur la Place à Nancy avec France Bleu Sud Lorraine

Informations pratiques

Le Livre sur la Place est une manifestation entièrement gratuite.