Le Marathon du Médoc met les petits plats dans les grands pour sa 37ème édition le 2 septembre 2023

Chaque année, c’est un événement que les sportifs (et les autres) ne ratent sous aucun prétexte. Le Marathon du Médoc est un incontournable. Entre vignes et châteaux, cette course déguisée attire les sportifs dans un esprit festif et convivial au cœur du Médoc. Le samedi 2 septembre 2023, ce sont donc plus de 10 000 coureurs qui vont revêtir leurs plus beaux costumes pour partir à l’assaut de ces plus de 42 kilomètres.

La gastronomie au cœur du Marathon du Médoc 2023

Après le cinéma l’année dernière, place à la gastronomie pour la nouvelle édition du Marathon du Médoc. Quels seront les coureurs les plus inspirés ? Ce thème devrait donner des idées aux coureurs créatifs et inscrits en nombre. Car, comme pour chaque édition, le succès est au rendez-vous et tous les dossards se sont vendus comme des petits pains.

Où encourager les coureurs ?

Le départ du Marathon du Médoc sera donné depuis Pauillac le samedi 2 septembre 2023 à 9h30. Si vous avez des coureurs à encourager, vous pourrez aller à leur rencontre en empruntant à pied le circuit vélo à différents points du parcours. Le site du Marathon répertorie les zones accessibles en toute sécurité pour le public et les coureurs. Toutes les informations sont aussi mises en ligne sur les réseaux sociaux de la course.

Une course et trois jours de fête en Médoc

La course officielle est prévue pour le samedi 2 septembre, mais le Marathon du Médoc fait bouger le territoire pendant trois jours. Un Village Expo du marathon des Châteaux du Médoc rassemblera les partenaires de la course, une boutique officielle, ainsi que des informations autour d’autres courses et actions caritatives.

Vendredi 1er Septembre 2023

10h à 23h : Retrait des dossards et Village Marathon au COSEC de Pauillac

19h : Soirée Mille-Pâtes au Château Mauvesin Barton, réservée à 1450 convives. Dîner à 20h.

19h : Soirée « Pâtes à Caisses » à la Salle des Fêtes de Saint Estèphe.

Toute la journée : animations sur les quais et en Centre ville.

Samedi 2 Septembre 2023

8h à 9h15 : Présentation des déguisés.

9h : Départ de la Caravane Publicitaire.

9h15 : Animations de départ.

9h30 : Départ du Marathon.

9h30 à 11h30 : Animations sur les quais.

10h : Départ de la marche.

16h : Remise des prix sur les quais de Pauillac.

19h : Restaurations nombreuses au village du Marathon, dans les restaurants Pauillacais et restauration Rugby permanente de 12h à 24h à la maison du Vin.

21h : Soirée dansante par Free Spirit.

22h30 : Feu d’artifice.

23h : Soirée dansante.

0h30 : clôture.

Toute la journée : Village du Marathon à côté de la Maison du Vin avec animations dégustations et restaurations.

Dimanche 3 Septembre 2023

10h : Balade de récupération sur la commune de Pauillac.

12h30 : Repas sous chapiteau à l’arrivée de la Balade au château Mauvesin Barton (sur réservation).

12h30 : Village gourmand organisé par la commune de Moulis-en-Médoc.