Le MerCat de Saint-Cyprien et ses nombreuses animations

Evénement France Bleu Roussillon à Saint-Cyprien: le MerCat , marché de sortie de plage, en catalan !

. Une cuisine traditionnelle et des produits locaux

. Une boutique permanente d'objets d'arts et de créations

. Un marché d'artisans, de créateurs et de producteurs, unique tous les soirs

. Vins d'ici et bières locales . Jeux pour petits et grands

. Concerts et DJ's. Culture raisonnée

. Cinéma plein-air . Ecole de cirque

Tous les jours de 18h à 0h. Accès à l'espace boutique, à l'espace marché de créateurs et au bar gratuit.

Entrée pour l'espace animations = 3 € (gratuit pour les moins de 8 ans quel que soit leur lieu de résidence et les moins de 18 ans résidents à Saint-Cyprien sur présentation d'une pièce d'identité).

Lieu : Parking nord du port - zone de festivités

Le “MerCat” qui anime l’entrée du port de Saint-Cyprien depuis le 21 juin jusqu'au 30 septembre propose une offre unique associant gastronomie locale, artisanat, cinéma en plein air, animations musicales festives et loisirs pour petits et grands !

Un thème différent chaque jour pour l’espace marché

Maison et art de la table, bijoux, enfants et lumières, bien-être, plantes et fleurs, brocante, activités du cirque… chaque jour mettra à l’honneur un thème différent, avec la participation active des forces vives du département.

L’accès à l’espace boutique et à l’espace marché de créateurs est gratuit.

Les autres espaces seront accessibles au tarif de 3 € (gratuit pour les moins de 8 ans quel que soit leur lieu de résidence et les moins de 18 ans résidant à Saint-Cyprien).

Retrouvez le Mercat sur les réseaux sociaux : Facebook, Instagram

OUVERTURES

Du 21/06/2023 au 30/09/2023 De 18:00 à 00:00