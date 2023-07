Le Parc Fraispertuis City, pour s'amuser en famille

Fraispertuis City, le parc d'attraction pour petits et grands à Jeanménil dans les Vosges

A Fraispertuis City , plongez au cœur de l’Amérique du début du XXème siècle et les grandes heures de la ruée vers l’or noir, pour offrir à toute la famille une expérience inoubliable ! Niché au cœur d'une forêt vosgienne, Fraispertuis est un véritable paradis pour les petits comme les grands, offrant une variété d'attractions palpitantes ou plus paisibles pour le plaisir de tous.

Le Flum, une chute vertigineuse et rafraichissante ! - Fraispertuis

Des attractions pour toute la famille

Fraispertuis City est un parc d'attractions conçu pour divertir tous les membres de la famille.

Pour les plus téméraires, la tour du Golden Driller , haute de 66 mètres qui domine le parc vous permettra d'expérimenter une chute libre vertigineuse à la vitesse de 90 km/h ! Mais aussi le Timber Drop , un grand huit avec un parcours sensationnel de 400 mètres de long à une vitesse max de 66km/h ! Avec 113,1° , il détient le record d’Europe de la chute la plus inclinée sur un coaster et a reçu le record du Monde lors de son ouverture en 2011 !

La tour Golden Driller et sa chute de 66 mètres ! - Fraispertuis

Si vous préférez des sensations plus douces, de nombreux manèges familiaux comme la roue panoramique, la roue des pieuvres ou encore Pirates Attack vous offriront une aventure moins téméraire mais tout aussi joyeuse !

Les plus petits ne sont pas en reste avec des attractions à leur hauteur.

Avec Pirate Attack, embarquez jusqu’à 8 par bateau et prenez le contrôle d’un canon à eau pour défendre votre bateau ! - Fraispertuis

Infos pratiques

Tarifs :

- 27€ / 1 jour pour les + d'1m40

- 23€ / 1 jour pour les personnes entre 1m et 1m39

- Entrée gratuite sans billet pour les enfants de moins de 1 mètre (mesurés chaussés).

Horaires 2023

Calendrier 2023 - Fraispertuis

