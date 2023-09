Le programme du 10ème Festival International du Film de Saint-Jean-de-Luz du 2 au 8 octobre

20 longs-métrages projetés dont 10 en compétition, échanges avec les équipes de films, rencontres avec le jury, masterclas sur les métiers du cinéma, c'est le programme de l'édition 2023 du Festival International du Film de Saint-Jean-de-Luz du 2 au 8 octobre. Ce festival met en lumière des cinéastes du monde entier, n'ayant qu'un ou deux longs métrages à leur actif. 2023 est une édition anniversaire, ce festival de cinéma fête en effet ses 10 ans !

Lundi 2 octobre

C'est l'ouverture pour cette 10ème édition du festival. Les cinéphiles ont rendez-vous à 18h au centre culturel Peyuco Duhart pour souffler les 10 bougies de ce festival luzien. Projection du documentaire "Visions d'avenir" retraçant les 10 éditions du festival suivi de la cérémonie d'ouverture et d'un concert d'Alex Beaupain (membre du jury de la 1ère édition et compositeur de musiques de films français) Au Sélect, les festivaliers sont attendus à 15h pour découvrir Nouveau Monde de Vincent Cappello avec Rohid Rahimi, Sandor Funtek, Mujib Rahimi, Zoé Marchal et à 21h, Les rois de la piste de Thierry Klifa avec Fanny Ardant, Mathieu Kassovitz, Nicolas Duvauchelle, Laetitia Dosch, Ben Attal, Ces 2 longs métrages sont proposés hors compétition.

Mardi 3 octobre

Début de la compétition avec la projection des 3 premiers films au cinéma le Sélect de Saint Jean-de-Luz.

Les lueurs d'Aden d'Amr Gamal à 10h avec Khaled Hamdan, Abeer Mohammed, Samah Alamrani

Les trois fantastiques de Michaël Dichter à 14h au Sélect et à 19h au cinéma l'Aiglon de Cambo-les-Bains avec Diego Murgia, Emmanuelle Bercot, Raphael Quenard, Jean Devie

Retour en Alexandrie de Tamer Ruggli à 20h avec Nadine Labaki, Fanny Ardant, Eva Monti, Menha El Batraoui

Hors compétition, projection à 17h15 du film de Josu Martinez Bizkarsoro avec Bea Kurutxarri, Martxela Aneva-Fuchs, Bixente Indart, Lea Campistron

2 forums sont proposés aux festivaliers avec à 11h45 Alex Beaupain, compositeur de musique de film et à 16h, Manuel Moutier photographe de plateau

Mercredi 4 octobre

Yurt de Nhir Tuna à 10h avec Doğa Karakaş, Can Bartu Aslan, Ozan Çelik

La nouvelle femme de Léa Todorov à 14h au Sélect et à 19h au cinéma Getari Enea de Guéthary avec Leïla Bekhti, Jasmine Trinca, Rafaelle Sonneville-Caby, Raffaele Esposito

de Léa Todorov à 14h au Sélect et à 19h au cinéma Getari Enea de Guéthary avec Leïla Bekhti, Jasmine Trinca, Rafaelle Sonneville-Caby, Raffaele Esposito Quitter la nuit de Delphine Girard à 17h15 avec Selma Alaoui, Guillaume Duhesme, Veerle Baetens, Anne Dorval

À 11h45, rencontre débat autour du cinéma basque et à 16h dédicace de Dominique Besnehard pour son livre "Le dictionnaire de ma vie"

Hors compétition, projection à 20h de L'arche de Noé de Bryan Marciano avec Valérie Lemercier, Finnegan Oldfield, Elsa Guedj, Olivier Claverie,

Jeudi 5 octobre

Dissidente de Pier-Philippe Chevigny à 10h avec Arianne Castellanos, Marc-André Grondin, Nelson Coronado, Antonio Ortega

14h, compétition Courts-Métrages. Cérémonie et palmarès à 20h

L'homme d'argile d'Anaïs Tellenne avec Raphaël Thiéry, Emmanuelle Devos, Mireille Pitot, Marie-Christine Orry à 20h30

À 11h45, rencontre avec Guillaume de Tonquédec pour un échange sur l'art de la comédie.

Hors compétition, à 16h30, projection du court-métrage de Raphaël Quenard et Hugo David L'acteur.

17h15, projection hors-compétition du film de Thomas Bidegain Soudain seuls avec Gilles Lelouche et Mélanie Thierry.

Vendredi 6 octobre

Matria d'Alvaro Gago à 10h avec María Vázquez, Santi Prego, Soraya Luaces, E.R. Cunha “Tatán”

Rossosperanza d'Annarita Zambrano à 14h avec Margherita Morellini, Ludovica Rubino, Leonardo Giulani, Luca Varone, Elia Nuzzolo

d'Annarita Zambrano à 14h avec Margherita Morellini, Ludovica Rubino, Leonardo Giulani, Luca Varone, Elia Nuzzolo Début de la délibération du jury à 16h, ce qui clôt la compétition

À 11h45, rencontre avec Thomas Bidegain qui propose une leçon de scénario

En première mondiale, à 17h15, projection de Paternel de Ronan Tronchat avec Grégory Gadebois, Géraldine Nakache, Anton Alluin, Lyes Salem

A 20h, Je ne suis pas un héros de Rudy Milstein avec Vincent Dedienne, Clémence Poesy, Géraldine Nakache, Johann Dionnet

Samedi 7 octobre

Projection à 10h du 1er film d'Agnès Jaoui Le goût des autres avec Anne Alvaro, Jean-Pierre Bacri, Alain Chabat, Agnès Jaoui, Gérard Lanvin suivi d'une master class avec cette réalisatrice, également présidente du jury de cette édition du festival.

15h, projection du film d'Ann Sirot et Raphaël Balbani Le syndrome des amours passées avec Lucie Debay, Lazare Gousseau, Florence Loiret Caille, Nora Hamzawi

Concert les musiques de films par l’orchestre de cuivres Donibaneko Hiazeak, place Louis XIV à 17h15

La Patrouille de France vient saluer le festival avec une démonstration en Sunset à 19h dans la Baie de Saint Jean-de-Luz avant le grand meeting aérien du lendemain

20h15, cérémonie de clôture et annonce du palmarès de cette 10ème édition puis projection du film de Julien Carpentier La vie de ma mère avec Agnès Jaoui, William Lebghil, Alison Wheeler, Salif Cissé

Dimanche 8 octobre

Dès 11h, projection de courts-métrages "les amis du Festival International du Film de Saint-Jean-de-Luz"