Le Raid des maraîchers, un événement incontournable de retour à Eysines le samedi 3 juin 2023

A vos agendas ! Le Raid des maraîchers est de retour le samedi 3 juin 2023 à Eysines. A pied ou à vélo, en famille, entre amis ou en solo, partez à la rencontre des producteurs et maraîchers de la Vallée de la Jalle. Pour cette 18ème édition du Raid , ils vous ouvrent les portes de leurs exploitations, en partenariat avec France Bleu Gironde.

Quel parcours choisir ?

Pour que la fête soit accessible à tous, le Raid des maraîchers propose de nombreuses possibilités pour participer. Plusieurs parcours sont ainsi tracés pour répondre aux envies de chacun des participants : rando à pied de 3h, balade à vélo de 2h30, promenade à pied de 2h, visite d’exploitation d’une heure… Que vous soyez lève-tôt ou plutôt à la cool, vous trouverez forcément la formule qui vous convient. A vous de choisir !

La Rando du lève-tôt pour découvrir le secteur à l’aurore

La Cyclo’cool à vélo à partir de 18 ans

La Rando’cool à pied pour flâner

La pause maraîchère à vélo

L’Handi-rando à pied

La Rando-minots pour les enfants avec une calèche

Les maraîchers et producteurs en fête

A l’occasion du Raid des maraîchers, producteurs et maraîchers de la Vallée de la Jalle sont à l’honneur. En ouvrant les portes de leurs exploitations, ils partagent ainsi leur passion pour leur métier. Mais le Raid, c’est aussi des animations prévues sur les différents parcours, des étapes découvertes pour valoriser l’activité économique de la zone maraîchère et ainsi sensibiliser aux circuits courts de distribution et à l’éco-consommation. Lors de cette journée, les visiteurs pourront aussi participer au repas concert avec Mystère Guinche le samedi midi ou encore faire des emplettes sur le marché de producteurs de pays tout au long de la journée, car marcher ou faire du vélo, ça ouvre l’appétit !

Séances de rattrapage cet été pour partir à la rencontre des maraîchers de la Vallée de la Jalle - Ville d'Eysines

Si vous n’êtes pas disponible le samedi 3 juin, pas de panique ! Cette journée en annonce d’autres. En effet, deux week-ends de visites découvertes d’exploitation sont prévus. Notez les dates dès à présent : rendez-vous les 28 et 29 juillet puis les 25 et 26 août 2023. Des rencontres en petits groupes seront organisées avec les producteurs locaux sur leurs exploitations.

Ce qu’il faut retenir

Le Raid des maraîchers se déroule le samedi 3 juin 2023 sur la Grande place du bourg à Eysines. Top départ dès 8h pour les premiers participants. Evénement gratuit sur inscriptions en ligne ou à l’accueil de la Mairie d’Eysines.