La la Route des Vannes de retour pour sa 3e édition

Le retour du bonne dose de rire

Qu'est ce que la route des vannes ?

C'est simple, c'est partir avec six humoristes, sur l’autoroute du soleil, pour écumer des domaines magnifiques et faire rire les gens chaque soir... Et vous savez quoi ? Ça a marché !

La tournée des Vannes a fait passer un super moment à environ 3000 personnes dans 6 domaines différents sur ses deux éditions précédentes ! Du coup cette année, Ils se sont dit : « Et si c’était vous qui nous accueillez pour offrir au public de votre région un spectacle en extérieur ? Chez vous ? » Et si tout ça pouvait nous permettre de vivre un été de détente et de rire, ce serait bien non ?

Avec des « si », on pourrait faire la ROUTE DES VANNES 3 ! Mais sans vous ce sera plus compliqué.

La Route des Vannes 3 (Teaser)

Les Humoristes

De l'insolent, de l'impertinent, de l'intime, de l'autodérision, du stand-up, du confirmé, de la pointure, il y en a pour tous les goûts...

Vous pourrez retrouver Rosa Burzstein, Oldelaf, Thomas Marty, Alexis Le Rossignol, Tania Dutel et des guests sur chaque date d’Élodie Arnoult à Aymeric Lompret en passant par Bun hay Mean ou encore Verino.

La route des vannes 3

Les dates

Vendredi 30 juin et samedi 1er juillet - Domaine de Raba (Bordeaux) - 33

Dimanche 2 juillet - Château de Ribonnet (Toulouse) - (31)

Mercredi 5 et Jeudi 6 juillet - Château Flaugergues (Montpellier) - (34)

Vendredi 7 juillet - Domaine Bunan (Cadière St Azur) - (83)

Samedi 8 juillet Domaine de la Brillane (Aix en Provence) - (13)

Gagnez vos invitation en écoutant France bleu ou réservez vos places en cliquant ici .