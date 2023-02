Le salon de l’alternance à Bordeaux les 17 et 18 mars 2023 : une solution pour trouver sa voie professionnelle

Dans la jungle de l’orientation et le parcours parfois semé d’embûches pour bien choisir sa filière professionnelle, il y a des rendez-vous à ne pas rater pour y voir plus clair. Parmi eux, les célèbres salons organisés par l’Etudiant . Régulièrement, le spécialiste de l’orientation propose des rendez-vous réunissant des professionnels et des interlocuteurs pour accompagner les lycéens, jeunes et étudiants dans leur recherche.

Tout savoir sur l’alternance les 17 et 18 mars à Bordeaux

Fort de son expérience et expertise dans le monde de l’orientation et de la formation, le groupe l’Etudiant organise un salon spécifique dédié à l’alternance. Rendez-vous les vendredi 17 et samedi 18 mars au Hangar 14 sur les quais de Bordeaux. Deux jours pour trouver des solutions et des réponses aux interrogations des jeunes et leurs parents. Sur place, vous trouverez des interlocuteurs pour trouver votre formation et votre secteur d’activité, mais vous pourrez aussi rencontrer des recruteurs. Près de 40 entreprises seront présentes et proposeront des offres d’emploi en alternance. A vos CV !

France Bleu Gironde est partenaire du salon de l'alternance à Bordeaux les 17 et 18 mars 2023

Conseils, coaching et conférences au salon de l’alternance à Bordeaux

Afin d’accompagner les jeunes et leurs proches dans leur démarche d’orientation, le salon de l’alternance propose aussi des espaces conseils et coaching avec des acteurs du service public de l’emploi et des associations spécialistes. Pour aller plus loin et échanger sur le sujet, des conférences sont également au programme. De CAP au bac +5, du BTS jusqu’au diplôme d’ingénieur, vous trouverez les réponses à vos questions pendant ces deux jours dédiés à l’alternance.

Au programme des conférences

Vendredi 17 mars

10 h 00 : Alternance, mode d’emploi.

14 h 00 : Etudes supérieures et alternance

15 h 00 : Réussir sa recherche d’entreprise

Samedi 18 mars

10 h 00 : Pourquoi choisir de se former en alternance ?

11 h 30 : CV, lettre de motivation

Informations pratiques

Le salon de l’alternance se déroule les vendredi 17 mars (entre 9h30 et 17h) et samedi 18 mars (de 9h30 à 13h) au Hangar 14 (173 Quai des Chartrons à Bordeaux). L’inscription au salon est gratuite et obligatoire.