Le salon du polar est de retour à Forges-les-Eaux

Le polar séduit de plus en plus et notamment les femmes. Venez rencontrer les nombreux auteurs dimanche à Forges-les-Eaux comme Eric Halphen , ancien juge d'instruction!

Bandeau salon du Polar de Forges-les-Eaux 35 auteurs sont attendus avec 2 invités d'honneur: ⓘ Publicité Véronique de HAAS: prix quai des Orfèvres 2022, à la retraite depuis septembre 2019, elle peut désormais se consacrer entièrement à l’écriture

Eric Halphen: Après avoir été juge d’instruction durant près de 15 ans, en charge notamment de plusieurs affaires politico-financières, il siège maintenant à la cour d’appel de Paris comme président de chambre d’instruction. Remise des prix de la 3ème édition du PRIX DU POLAR le dimanche 12 février à 11h30 Interview en direct des invités d'honneur à 15h30 et 16h30 Télécharger la liste des auteurs du Salon du polar de Forges-les-Eaux ⓘ Publicité