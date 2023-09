Le Salon SME, 2 jours de rencontres décisives pour ouvrir ou développer votre avenir d’entrepreneur

L’édition 2023 du Salon SME se tiendra les 25 et 26 septembre 2023 au Palais des Congrès de Paris. Loin des grandes leçons ou de réponses définitives, des experts en partenariats seront présents pour échanger autour de leurs expériences et aider les créateurs d’entreprises, les freelances, les patrons de TPE à prendre leur destin en mains.

Les nouveautés 2023 du salon SME

L’édition 2023 a pour ambition de susciter des rencontres qui ouvrent l’avenir des entrepreneurs. Alors, en plus des conférences, ateliers et stands pour échanger en “one to one” avec des experts de l’entrepreneuriat, le Salon SME créé cette année 4 événements dans l’événement. Chacun dédié à une thématique majeure pour les entrepreneurs.

• /Slash, le premier événement pour les slasheurs-entrepreneurs. Un programme complet et spécifique est organisé pour eux pour leur permettre de progresser et d’échanger expériences et bonnes pratiques : 3 conférences / rencontres et un” After slashing”, le speed business meeting dédié.

• Freelance Talks. Une après-midi de conférences, d'interviews et de tables rondes pour les freelances et pour tous ceux qui s’intéressent au phénomène

• Le Grand Interclubs des entrepreneurs. Un rendez-vous conçu pour accélérer rencontres et échanges entre des responsables de clubs d’entrepreneurs, des membres actifs de ces clubs et des entrepreneurs solo.

• Empower : un événement dédié aux professionnels de l’accompagnement des créateurs d’entreprise et des entrepreneurs. Le Salon SME souhaite donner à ces derniers des points de repère. Pendant ce temps d’échange, ils vont ainsi pouvoir faire le point sur ce que recherchent les entrepreneurs, les solutions, conseils et dispositifs les plus récents à leur proposer.

Préparez votre visite

Le salon est gratuit mais il faut absolument réserver sa place. Pour cela rendez-vous sur le site, inscrivez-vous puis imprimez votre badge dès réception ou encore mieux téléchargez-le sur votre smartphone.

Il vous est conseillé également de consulter le programme complet et de vous faire une sorte de planning en tenant compte des conférence et/ou ateliers auxquels vous souhaitez participer.