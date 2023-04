Le Tour du Doubs 2023 avec France Bleu Besançon

Un parcours de 200 km, 2700m de dénivelé positif et 4 Grands Prix de la Montagne, voilà ce qui attend les 120 coureurs dont Thibaut Pinot lors de ce 38e Tour du Doubs. Une édition qui s'annonce plus difficile que les années précédentes, avec un final au Larmont, au terme d'une ascension de presque 6km, sur une pente moyenne entre 6 et 7% !

Tour du Doubs 2023 : le parcours © Radio France

Une édition 2023 qui fait peau neuve cette année, après un changement de date pour se rapprocher des autres courses qui ont lieu dans la région (La Classic Grande Besançon Doubs et le Tour du Jura) et un passage par une route forestière qui rendra le parcours encore plus piégeux.

Tour du Doubs 2023 : 2700m de D+

La fiche horaire

Le Tour du Doubs 2023, la fiche horaires

