Le Trail des Forts 2023 avec France Bleu Besançon

Ils étaient 400 au départ de la première édition en 2004, ils seront sans doute plus de 6000 pour cette 20ème édition du Trail des Forts , les 12, 13 et 14 mai prochains !

Épreuve atypique, mixant harmonieusement nature et patrimoine, le Trail des forts de Besançon propose quatre parcours de 60, 30, 21 et 11 km qui se distinguent par leurs tracés techniques et leurs escapades historiques au cœur des fortifications inscrites au patrimoine mondial de l’Unesco, véritable régal pour les yeux et les sens.

Édition anniversaire oblige, un programme exceptionnel est mis en place cette année avec la création d’un challenge 3 jours réservé à 200 coureurs.

Ce challenge comprend :

• Un contre la montre nocturne de 4 km le vendredi 12 mai au soir (avec montée à la Citadelle de Besançon) ;

• La course de 21 km le samedi 13 mai ;

• La course de 11 km le dimanche 14 mai.

Parcours et dénivelé des différentes courses

Parcours et dénivelé du 60km

Parcours et dénivelé du 30km

Parcours et dénivelé au 21km

Parcours et dénivelé du 11km

