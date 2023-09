Le Trophée des Championnes OL-PSG, un évènement France Bleu Auxerre

La 3e édition du Trophée des Championnes entre l'OL et le PSG.

Tout comme l'épreuve masculine, le Trophée des Championnes oppose les deux derniers vainqueurs du championnat et de la Coupe de France et propose la plus belle affiche du football féminin français dimanche 10 septembre (21h) au stade de l’Aube à Troyes.

Les Parisiennes voudront absolument enfin remporter cette épreuve : Les deux premières éditions du Trophée des Championnes , c'était déjà OL-PSG , et les Lyonnaises ont gagné les deux fois.

