Les 24h du temps, avec France Bleu Besançon

Cette année encore, sur une idée originale de France Bleu Besançon en 2014, marques horlogères de renom, maîtres artisans passionnés et illustres écoles vous donnent rendez-vous pour la 9ème édition des 24h du Temps à Besançon, cité horlogère par excellence.

Préparez-vous à plonger dans un monde fascinant où l'horlogerie est reine. Du 17 au 18 juin 2023, la ville se transformera en un véritable temple du temps, attirant amateurs, passionnés et curieux venus des quatre coins de France.

ⓘ Publicité

Contre-la-montre et Contre-temps

Deux festivals, les 24h du Temps et Grandes Heures Nature (festival outdoor bisontin), se tiennent cette année durant le même week-end. Une opportunité qui a inspiré le thème de cette nouvelle édition : le temps du sport !

À lire aussi Le Festival Grandes Heures Nature avec France Bleu Besançon

Le cœur des festivités battra au Palais Granvelle, où un espace dédié sera spécialement aménagé pour accueillir les visiteurs. Que vous soyez un connaisseur chevronné ou simplement curieux de découvrir cet univers, les 24 heures du temps offriront un programme varié et réjouissant.

La cour du musée du Temps accueillera une trentaine de marques horlogères, créateurs et artisans d’art qui témoigneront de la vitalité de la nouvelle génération. Ils exposeront leurs collections, échangeront autour de leurs savoir-faire et proposeront des ateliers pratiques pour petits et grands.

Différents ateliers permettront à chacun de tester ses performances de façon ludique et interactive : en cherchant à battre le record d’un cycliste de haut niveau, en se mesurant au tir-radar d’une championne de handball ou en reproduisant l’allure d’un trailer en descente !

Des conférences illustreront le lien entre temps et sport : histoire de la mesure du temps dans le sport, technologie au service de la performance sportive ou innovations chronométriques dans l’olympisme.

Enfin, la traditionnelle bourse horlogère retrouvera le Kursaal, le samedi 17 juin 2023, de 10h à 19h

Entrée libre et gratuite.

Tout public.

Les 24H du temps 2023, c'est le temps du sport

À lire aussi Gagnez votre séjour à Besançon pour vivre les 24h du Temps les 17 et 18 juin 2023

France Bleu Besançon en direct des 24H du temps

France Bleu Besançon sera en direct du stand des 24H du Temps dans la cour du Palais Granvelle :

- Samedi 17 juin de 11h00 à 12h30 ;

- Dimanche 18 juin de 11h00 à 12h30.

loading

Des animations vous seront proposées sur le stand, avec notamment la roue des cadeaux :

- Samedi 17 juin de 14h00 à 18h00 ;

- Dimanche 18 juin de 14h00 à 18h00.