Les 25es Rencontres Internationales de Théâtre en Corse

Du 5 au 12 août 2023 : 1 semaine de représentations publiques

Tous les jours, des spectacles, des rencontres et des ateliers dans les villages, sur les places, dans les champs ou les châtaigneraies de la vallée du Giussani.

Depuis 25 ans, les Rencontres internationales de théâtre en Corse représentent un des temps forts de l’été théâtral. Chaque année, les villages de la vallée du Giussani vivent pendant quatre semaines le théâtre à ciel ouvert. Ces Rencontres réunissent chaque été une centaine de comédiens, techniciens, professionnels ou amateurs, qui travaillent à l’élaboration d’une dizaine de spectacles. Encadrés par des metteurs en scène, techniciens, artistes, ces ateliers de réalisation permettent d’aborder, en immersion complète dans la nature, toutes les phases de la production d’un spectacle, en favorisant la confrontation des expériences, l’échange des savoir-faire et le partage avec le public. La dernière semaine, largement ouverte au public, est consacrée aux présentations des spectacles, aux ateliers de découverte pour tous. Ainsi, fruit d’une alchimie étonnante entre amateurs et professionnels, jeunes et moins jeunes, les Rencontres se construisent à la rencontre d’un public, lui aussi, éclectique, curieux, et même peut-être futur stagiaire…

Programme du 5 au 12 août 2023

Les Ateliers de réalisation**

Le système Ribadier ** de Georges Feydeau dirigé par Gérard Chabanier

** de Georges Feydeau dirigé par Gérard Chabanier La réparation de Michelle Brûlé dirigé par Nadine Darmon

dirigé par Nadine Darmon Traque de Hakim Bah dirigé par Hakim Bah Cantus de Fredrik Brattberg dirigé par Alain Batis

de Hakim Bah dirigé par Hakim Bah Cantus de Fredrik Brattberg dirigé par Alain Batis Cabaret d’une nuit d’été dirigé par Delphine Cottu

dirigé par Delphine Cottu Danser à Lughnasa de Brian Friel dirigé par Nathanaël Maïni

de Brian Friel dirigé par Nathanaël Maïni Les acteurs en herbe : enfants de 6 à 10 ans et ados de 11 à 17 ans) dirigés par Gaële Pflüger et Elisa Proietti

: enfants de 6 à 10 ans et ados de 11 à 17 ans) dirigés par Gaële Pflüger et Elisa Proietti L’ortu di i pueti dirigé par Alain Batis en collaboration avec Santu Massiani

Lectures, coups de cœur de L’ARIA

Les textes présentés en lecture sont issus des résidences d’écriture de L’ARIA

Opération Sarbacane de Louise Pasteau

de Louise Pasteau Je préfère toujours dire que je vais bien de François-Xavier Marchi

de François-Xavier Marchi Steakandlov d’Anouch Paré

Les spectacles partenaires :

Lecture concert en partenariat avec le Festival Sorru in Musica avec Robin Renucci et Bertrand Cervera au violon

« U palazzu verde » Isabelle Moulin / conférence maquisarde

Isabelle Moulin / conférence maquisarde À circà moglie d’après “Une demande en mariage” d’Anton Tchekhov mis en scène par Guy Cimino / U Teatrinu.

d’après “Une demande en mariage” d’Anton Tchekhov mis en scène par Guy Cimino / U Teatrinu. Ces filles-là de Evan Placey mis en scène par Marie Murcia / Université de Corse Pasquale Paoli

de Evan Placey mis en scène par Marie Murcia / Université de Corse Pasquale Paoli Blanche neige, histoire d’un prince de Marie Dilasser mis en scène par Maryline Fontaine / collectif Passerelle

histoire d’un prince de Marie Dilasser mis en scène par Maryline Fontaine / collectif Passerelle Vie de Jean Nicoli de et mis en scène par Noël Casale / Teatru di u comunu

de et mis en scène par Noël Casale / Teatru di u comunu Fin juillet, début août de Charlotte de Casanova mis en scène par Camille Nesa / A funicella

de Charlotte de Casanova mis en scène par Camille Nesa / A funicella Sœurs d’après l’œuvre de Pascal Rambert par Delia et Danae Sepulcre Nativi / Locu Teatrale

d’après l’œuvre de Pascal Rambert par Delia et Danae Sepulcre Nativi / Locu Teatrale Le Procès de Darwin de Clément Camar-Mercier mis en scène par Serge Nicolaï / création L’ARIA

de Clément Camar-Mercier mis en scène par Serge Nicolaï / création L’ARIA Parlemu Corsu : A u fa di i legende : E petre fatate dirigé par Santu Massiani / atelier de L’ARIA

Carte blanche pour le public :

Veillée de clôture

Expositions :

Les Sentinelles / Martin Broomberg

Exposition photographique / Luca Nicolao

Projections :

Films des 1ères et 2es Rencontres