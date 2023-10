Les 50 ans du NJP un évènement

Media ODV et Typru

Pour ses 50 ans, le Nancy Jazz Pulsation voit grand avec pas moins de 150 concerts.

Affiche Nancy Jazz Pulsations les 50 ans - Media ODV et Typru

France Bleu Sud Lorraine, et plus particulièrement Damien Colombo sera en direct du festival le dimanche 15 octobre de 11hà 12h30. Au programme une myriade d'invités qui nous parlerons du NJP de ces 50 ans, etc..

NJP 2023 : BANDE ANNONCE

Retrouvez des têtes d'affiche comme Hubert-Félix Thiéfaine, Marcus Miller, Asaf Avidan ou encore Pierre de Maere un mélange de styles et de genres pour tous les goûts propres à ce festival hors norme qu'est le NJP.

Pour la programmation complète, c'est ICI que cela se passe !

Infos pratiques :

NANCY JAZZ PULSATIONS - AFTERMOVIE 2022