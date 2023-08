Les Belles Journées 2023, un événement France Bleu Isère

Le festival est orchestré par la Municipalité de Bourgoin-Jallieu. Il a lieu en plein air dans le parc des Lilattes, un site prestigieux situé au cœur de la cité.

Les Belles Journées, un site d’exception

Initié en 2015, ce festival bénéficie d'un site naturel d'exception en plein centre de la ville. Le parc des Lilattes constitue l'essence même du festival et offre aux participants l'opportunité de venir apprécier les plus grandes vedettes nationales dans une atmosphère chaleureuse et conviviale.

Les belles Journées, revivez l'édition 2022

Les Belles Journées 2022

Les Belles Journées, la programmation 2023

Les 8 et 9 septembre, retrouvez Benjamin Biolay , Zazie , Deluxe , Izïa , Adé , Bandit Bandit .

Avec plus de 80 partenaires et 100 bénévoles, le festival Les Belles Journées est également un moment de partage, durant lequel chacun s'engage dans l'organisation d'un événement en collaboration avec les équipes du festival.

Les Belles Journées, France Bleu Isère un partenaire incontournable

France Bleu Isère sera en direct des Belles Journées le vendredi 8 septembre de 17h à 19h. Ecoutez France Bleu Isère et gagnez vos invitations pour le festival Les Belles Journées.

