Les Bœufs gras de Bazas s’invitent sur France Bleu Gironde le jeudi 16 février 2023

Des siècles de tradition. Une race emblématique d’un territoire. Une grande fête au programme. Voilà comment résumer ce qui vous attend le jeudi 16 février 2023 à Bazas. Ce jour-là, c’est toute la ville qui sera à la fête pour célébrer les Bœufs gras .

Les Bœufs gras de Bazas… et bien plus encore !

Depuis plus de 700 ans, cet événement réunit les plus beaux spécimens de la race bazadaise (entre 800 kg et une tonne). Défilés des bœufs gras parés de rubans et de couronnes fleuries, jury d’experts… mais pas seulement ! Cette grande fête est aussi l’occasion de mettre à l’honneur les traditions du Sud-Gironde et de sa gastronomie. Restaurateurs et producteurs se mettent ainsi au diapason des festivités au cours de la journée. Des expositions sont également proposées : “les bœufs gras, une tradition dans le temps” au Musée municipal (de 9h à 18h), “cuisine et l’art de la table dans le Bazadais au 19ème siècle” au Polyèdre (de 9h à 12h). Vous pourrez aussi visiter l’exploitation du lycée agricole Terre de Gascogne entre 9h et 11h (sur réservation au 05 56 25 00 59)

Demandez le programme

9h30 Visite guidée de Bazas (réservation obligatoire à l’Office de Tourisme 05 56 25 25 84)

11h30 – Arrivée des Bœufs, préparation et décoration sous les yeux du public – Place des Tilleuls

14h – Défilé des bœufs animé par les fifres et tambours de la Ripataoulère de Gans et les échassiers Lous dé Bazats

15h50 Bénédiction des bœufs par le curé de Bazas – Place de la cathédrale

16h – Début du concours et intronisation des personnalités par la Confrérie Bazadaise du bœuf

16h30 Remise des prix

France Bleu Gironde en direct des Bœufs gras de Bazas

Pour vivre cette belle fête des Bœufs gras de Bazas, vous pouvez compter sur France Bleu Gironde. Dès 8h et jusqu’à 11h, Olivier Cabrolier sera en direct depuis Bazas. Au programme : des rencontres, des interviews et des découvertes au cœur de cet événement en partenariat avec France Bleu Gironde. Votre matinée du jeudi 16 février 2023 s’annonce riche et gourmande. Quand tradition, culture et gastronomie sont réunies au cœur du Sud-Gironde. Vous allez adorer !