Les Demoiz'elles à Bicyclette vous invitent au Tour de la Loire féminin 2023, France Bleu sera à leur côté.

Organisé par l’association « Les Demoiz’elles à Bicyclette », le Tour de la Loire Féminin est un parcours 100% féminin et sans chrono, empruntant les plus belles routes du département de la Loire à réaliser en moins de 24h.

En boucle en partant de Saint-Etienne, le Tour De Loire Féminin est un concept unique en France: Le parcours sera divisé en plusieurs étapes et en fonction de votre niveau, vous pourrez choisir l’étape qui vous convient le mieux !

Relevons ce challenge toutes ensemble en soutenant une cause qui tient à cœur:

Une Voix Pour Elles est une association loi 1901 reconnue d’intérêt général créée en 2019, basée à Grasse dans le département des Alpes Maritimes.

L’association est porteuse de l’action ON BOUGE, un service d’aide matérielle et logistique proposé aux femmes victimes de violences conjugales et à leurs enfants.

Tour de la Loire 2022

Venez promouvoir le sport féminin et en particulier le cyclisme féminin dans le Département de la Loire.

L'objectif de cette randonnée féminine est de se rassembler, s’aider et se soutenir sur les routes ligériennes.

