Les entretiens de la biodiversité au Parc de Sainte-Croix

Depuis ses débuts en 1980, le Parc Animalier de Sainte-Croix s’engage dans la sauvegarde de l’environnement et la conservation des espèces à travers ses missions quotidiennes et notamment la sensibilisation des publics. Pour la 2ème édition, Sainte-Croix et ses partenaires mettent la biodiversité à l’honneur lors d’un événement spécial organisé au Parc Animalier de Sainte-Croix en Moselle. Cet événement de trois jours se déroulera du 2 au 4 juin 2023.

Le retour du sauvage dans le Grand Est

À l’occasion de ce grand rendez-vous, scientifiques, professionnels naturalistes, élus et journalistes se rassembleront à Sainte-Croix autour de problématiques liées à l’environnement afin de partager leur expérience de terrain et d’imaginer les solutions de demain. Trois journées au total célébreront ainsi la biodiversité au Parc Animalier de Sainte-Croix et auront pour thématique : Le retour du sauvage dans le Grand Est.

3 jours dédiés à la Biodiversité

Vendredi 2 juin de 16h30 à 18h : remise des Trophées de la Biodiversité (uniquement sur invitation)

Présenté par Hélène Gateau et Jérôme Bergerot

À l’heure ou l’environnement est un enjeu sociétal majeur, l’écosystème Sainte-Croix accompagné de ses partenaires se mobilisent pour récompenser et encourager des projets initiés dans le Grand Est en faveur de la biodiversité :

Prix régionaux Sainte-Croix Biodiversité

Lauréats « Appel à initiatives citoyenne » de la région Grand Est

Prix « Roots & Shoots » de l’institut Jane Goodall

Prix « Planète Bleue » de France Bleu

Prix « Ici on agit » du groupe média EBRA

Samedi 3 juin : tables rondes sur le retour du sauvage dans le Grand Est

Animées par Patrice Costa (journaliste, grand reporter, conférencier, écrivain naturaliste et vice-président de l’Institut Européen d’Écologie)

Plusieurs tables rondes tout au long de la journée :

1ère table ronde à 10h : « (Ré)introduction & renforcement des populations dans le Grand Est ? » concernant le grand hamster, les cistudes et le grand tétras dans les habitats et milieux anthropisés. Avec pour grand témoin de cette table ronde Yves Paccalet , écrivain, philosophe, naturaliste et journaliste. (durée : 2 heures)

concernant le grand hamster, les cistudes et le grand tétras dans les habitats et milieux anthropisés. Avec pour grand témoin de cette table ronde , écrivain, philosophe, naturaliste et journaliste. (durée : 2 heures) 2ème table ronde à 14h : « Retour et régression des espèces emblématiques des zones humides » sur le pygargue, le balbuzard et l’écrevisse des torrents dans les zones humides. Galitt Kenan, directrice du Jane Goodall Institute France sera notre grande témoin pour cette table ronde. (durée : 2 heures)

sur le pygargue, le balbuzard et l’écrevisse des torrents dans les zones humides. directrice du Jane Goodall Institute France sera notre grande témoin pour cette table ronde. (durée : 2 heures) 3ème table ronde à 16h30 : « Quel avenir pour les grands carnivores ? » notamment du loup, du lynx, du chacal doré et du chat forestier dans les forêts et l’agriculture. Le grand témoin pour cette dernière table ronde sera Jean-François Silvain, Président de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité. (durée : 2 heures)

Invité d’honneur : Nicolas Vanier

Dimanche 4 juin : Conférence et débat de 11h30 à 13h30 (uniquement sur invitation)

Aventurier, écrivain et réalisateur, Nicolas et ses chiens se sont présentés en février 2015 au départ de la Yukon Quest, une des plus grandes courses de chiens de traîneau. Il nous raconte dans un récit d’aventure ces 1600 km d’aventures ! Une conférence avec Nicolas Vanier sur le partage d’expériences, récits d’aventures, anecdotes de vie en lien avec la thématique des Entretiens ainsi qu’un échange/débat avec la presse et le public sur son parcours et ses engagements.

