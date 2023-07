Les évènements de ce mois de Juillet avec France Bleu Picardie

Samedi 1er Juillet : Election Miss Aisne à la MCL de Gauchy

Du 1er Juillet au 31 Août : Expo Germaine Richier au Donjon de Vez

Samedi 1er Juillet : 12 combats Amateurs / une ceinture au gymnase des 4 chênes à Amiens

Samedi 1er Juillet : Soirée Années 80 à Sourdon

le comité des fêtes de Sourdon organise une Soirée Années 80

le samedi 1er juillet à partir de 21h

salle des fêtes de Sourdon

entrée 8€

gratuit pour les – de 12 ans

buvette et petite restauration sur place : croque monsieur

réservations jusqu’au jeudi 15 juin au 06.27.96.74.00 ou 06.70.26.15.62

1 boisson OFFERTE si tu viens déguisé !

1er Juillet : Festival Aqu'art au plan d'eau d'Ailly sur Noye

Les 1er et 2 Juillet : Barb'n'Rock à Crèvecoeur-le-Grand

Village des barbus :

Barbiers, Grooming, Tatoueurs ...

Alimentation et boissons sur place

Tombola samedi et dimanche

Samedi pour devenir sourds

Sidilarsen, LohArano Darcy, Rusthead, Magnence, Tante Adèle, March Of Scylla, Bill The Dog, Aces Road, FL Crew, The Anti Noise League, Stop Giving Power...

Dimanche en famille

Concours de barbe, LZ-129, Sliders, Howlite, The Mud Barons, Stratus, Black Dog, The Lucky Clovers, Shiny Soul...

Samedi 1er et Dimanche 2 Juillet : Concours National d'Attelage à Heilly

Samedi 1er et Dimanche 2 Juillet : Manifestation Médiévale à Estrées les Crécy

Samedi 1er et Dimanche 2 Juillet : Festival des Pipelettes à Cerisy

Samedi 1er et dimanche 2 Juillet : Languevoisin-Quiquery est en fête

Plus d'information sur notre page : www.facebook.com/fetelanguevoisin

Dimanche 2 Juillet : exposition d'œuvres de Sylvie Portay à Ponchon

L'association Joly-Clare expose au sein du musée Raymond Joly les œuvres de Sylvie PORTAY le 2 juillet 2023 de 15h à 18h au musée Raymond Joly

301 rue des Croisettes 60430 PONCHON.

L'entrée est libre.

Dimanche 2 Juillet : Réderie à domicile à Prouzel

Les Prouzellois qui se sont inscrit au préalable en mairie feront un déballage de leur affaires personnelles sur leur propriété privée comme leur jardin, cours, garage etc... (interdiction de déballer sur la voie publique). Une signalisation sera installée dans le village pour indiquer les rues participantes, les habitants auront des affiches et des ballons à leur porte.

Les rues qui participent sont

Rue Ernest Cauvin

Rue du Stade

Rue de la Gare

Rue du Général Leclerc

Rue de la Résistance

Rue de l'Eglise

Rue de Taisnil

Cette idée vient des habitants de Prouzel qui l'ont suggéré via la Boîte à idées sur l'application Intramuros que la commune a commencé à utiliser depuis un an. Nous espérons que cela fonctionnera pour les personnes qui participent.

Pour les personnes extérieures à Prouzel cela peut-être un moyen aussi de découvrir notre village, la rivière Selle, la Coulée verte, le Château...

Prouzel a dernièrement participé aux Jeux Intervillages avec les communes voisines et amies de Bacouel-sur-Selle, Fossemanant, Nampty et Plachy-Buyon. Jeux relancés après près de 30 ans, et Prouzel a ramené le trophée !

Dimanche 2 Juillet : brocante et Marché Artisanal au camping de la vallée de l'Avre à Moreuil

le Camping de la Vallée de l’Avre organise le dimanche 2 juillet dans le camping

situé 8 Rue de Hailles, 80110 Moreuil

une brocante à partir de 6h00

1€ le mètre sur réservation au 06.12.70.54.02

avant le lundi 26 juin un marché artisanal sur la journée

gratuit pour les exposants

s’inscrire au 07 67 14 36 94 ou 06 12 70 54 02

et la présence de l’association “En voiture Simone” de Moreuil

qui proposera une exposition de véhicules

02 juillet sur le circuit de La Faloise rue de la gare, Poursuitesur terre et Kart Cross

Poursuite sur Terre & kart cross

02 juillet à partir de 8h00

sur le circuit de La Faloise

rue de la gare

buvette et restauration sur place

entrée gratuite

Trophée Auto des Hauts de France renseignement au 06.60.69.21.46

Dimanche 2 juillet : vide grenier à Verton (Entre Fort Mahon et Berck)

Dimanche 2 Juillet : rassemblement de voitures au camping de Castel (Près de Moreuil)

l’association En Voiture Simone vous donne rendez-vous une fois par mois de 10h à 13h

place Victor Hugo à Moreuil pour un rassemblement de voitures anciennes, collection, sportives, youngtimers, motos et cyclos anciens les prochaines dates de rassemblement : le dimanche 2 juillet le dimanche 6 aoûtle dimanche 27 août

Moreuil en fête 3ème édition au Parc des Sports, expo de véhicules

120 Places sur réservation uniquement tél 06 14 18 06 96

ou par mail : envoituresimonemoreuil@gmail.com le dimanche 3 septembre

le dimanche 1er octobre le dimanche 29 octobre 1 an déjà pour En Voiture Simone ..

expo sur la réderie de Moreuil, grande foire d’automne,

professionnel, rédeux de 9h30 à 17h

entrée et sortie libre par la rue Léon Blum plus d’info : https://www.facebook.com/profile.php?id=100087418058089

Dimanche 2 Juillet : Dimanche au kiosque à Corbie

Dimanche 2 Juillet, Vendredi 7 et Dimanche 9 : Festival Organo pleno 2023 en la Cathédral Notre Dame D'Amiens

Mardi 4 juillet : Ch'Léz Arts Festival fait son cinéma au centre de loisirs d'Ailly sur Somme

Mercredi 5 Juillet : Les Racontées du Mercredi et Concert Alvin Chris (Artiste de Rap) à la Mediathèque de l'Est de la Somme

- Mercredi 5 juillet à 10h30 : Les racontées du Mercredi, de 0 à 5 ans.

Du vendredi 7 Juillet au Samedi 30 Septembre : Mémoire vivante de Ham "expo Photos"

Samedi 8 Juillet : Festival des Arts de la rue 2023 de la ville de Ham

Au programme : spectacles, jeux et animations, déambulations, fanfare… :

Les spectacles :

16h00 : Des Pieds et des Mains

18h00 : Gromic - The Magomic Show

20h45 : The Movie Swing Show

22h30 : Spectacle historique : Concert, conteuse, lumières et images géantes sur les murs du Château.

Et beaucoup d’autres animations de 14h à 20h :

Balançoires traditionnelles

Miroirs déformants

Stands kermesse

Plateau de jeux géants

Le Critérium des As

La fanfare des oies en déambulation plusieurs fois dans la journée

Retrouvez le détail de la programmation à ce lien : https://ville-ham.fr/eventer/arts-de-la-rue-2023/edate/2023-07-08/

Nous vous attendons nombreux pour une journée sur le thème des arts de la rue, bonne humeur garantie !

Pour tout renseignement : 03.23.36.20.50 ou par mail service.culturel@ville-ham.fr

Retrouvez également le programme des festivités d'été au lien suivant : https://ville-ham.fr/eventer/festivites-dete/edate/2023-06-20/

Les 8 et 9 juillet fête de fonches fonchette

samedi 8 fête foraine, exposition de voitures, concours de tir à la carabine, repas snacking et buvette sur place. le soir concert gratuit années 80 et feu d'artifices

dimanche 9 marché / brocante emplacement gratuit sur le lieu de la fête et concert gratuit.

repas snacking et buvette sur place et fête foraine

Samedi 8 et Dimanche 9 juillet : RAID IN SOMME au plan d'eau de Berny à Ailly sur Noye

l'association Raid In Somme de Moreuil

organise la 1ère édition RAID IN SOMME

les samedi 8 et dimanche 9 juillet

au plan d'eau de Berny à Ailly sur Noye

Le Raid In Somme est une épreuve multisports de nature.

Il s’organise comme un enchaînement de sections utilisant des modes de déplacement non motorisés différents (canoë-kayak, […]

Samedi 8 et Dimanche 9 Juillet : Rencontres d'été avec les auteurs sur l'esplanade de Mers les Bains

Mardi 11 Juillet : Lecture Musicale sur Transat aux abords de la Médiathèque de l'est de la Somme

- Mercredi 11 juillet à 14h30 : Plage de Livres & Sons, lecture musicale sur transat par la Compagnie de l’Interlock. Ouvert à tous.

Mercredi 13 Juillet Bal des Sapeurs Pompiers de Peronne

les sapeurs-pompiers de Péronne organise leur Portes ouvertes le 13 juillet 2023 de 14h a 19h Exposition, Véhicules, Matériel, Manœuvre. Suivi du Bal de 19h a 2h avec buvette et restauration.

Jeudi 14 Juillet : Bal des Pompiers d'Amiens centre de secours rue Jean Catelas (er depuis 35 ans!!)

Samedi 15 juillet : TRIO DI STELLE au château de RICQUEBOURG

Rendez-vous dès 17h00 pour des visites guidées du château sur pilotis ou un parcours ludique en autonomie avec énigmes / QR CODES ; et à 20h00 pour le concert .

Une barque sera à disposition pour faire le tour du château . Petite restauration et boissons sur place .

Réservations conseillées sur HELLOASSSO en scannant les QR CODES directement sur le site HELLOASSO .

Billetterie sur place ( en fonction de la disponibilité après les réservations ) .

Le TRIO DI STELLE est un ensemble féminin de musiciennes talentueuses : Clara ABOUT, violon; Galina ERMAKOVA, piano; Sylviane CLEENEWERCK , contrebasse .

Visites guidées à 17h00 : 3 € / réduit 2 €. gratuit moins de 8ans https://www.helloasso.com/.../visite-guidee-chateau-de...

Concert à 20h00 : 12 €. tarif réduit 8 € . gratuit moins de 8 ans https://www.helloasso.com/.../concert-trio-di-stelle...

Adresse : 64 Rue du Général Leclercq, 60490 Ricquebourg chateaudericquebourg.oise@laposte.net

Tél : 06 83 10 42 07

Mercredi 19 juillet : Session de jeux vidéo en réseau à la Médiathèque de l'est de la Somme

Mercredi 19 juillet à 14h30 : Session de jeux vidéo en réseau. Défiez les lecteurs de la Médiathèque Intercommunale Antoine de St Exupéry de Chaulnes. A partir de 8 ans

Samedi 22 Juillet : ateliers et concert de musiques Médiévales

Samedi 22 juillet : Les Racontées du Samedi à la medatèque de l'est de la somme

- Samedi 22 juillet à 10h00 : Les racontées thématiques « Pop-Up & Ouvrages atypiques ». De 0 à 6 ans.

Jeudi 27 Juillet, 25 ans : Toute une vie de musique à Bernaville