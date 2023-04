Les évènements de ce mois de Juin avec France Bleu Picardie

Du 1er Juin au 4 Juin : La Fontaine à fabules à à Longpont (02600)

évènement culturel inédit aura lieu sur la place du village de Longpont (02) - 12 Km de Villers-Côterets - du 1er au 4 juin prochain

Du 2 au 11 Juin : Festival International Métropole Art à Salouël

Samedi 3 juin : Festival ch'léz'Arts Festival à Ailly-sur-Somme

Samedi 3 et Dimanche 4 juin : Salon du bien-être à Conty

Les 10 et 11 Juin : 9ème édition Divers et d'été à Clermont-de-l'Oise

Festival des arts de la rue

Parc du Châtellier et parc du CAL / Clermont de l’Oise.

Organisé par le Pays du Clermontois et le CAL du Clermontois.

Il y a 17 ans, la première édition d’une belle idée qui dure...

Créé en 2006, le festival des arts de la rue « Divers et d’Été » est devenu un rendez-vous fortement attendu, un an sur deux, dans le Pays du Clermontois et les Hauts-de-France.

Divers et d’Eté est un évènement apprécié, réunissant toutes les énergies du territoire : élus, communes, habitants, établissements scolaires, partenaires associatifs, services techniques, agents municipaux, maisons de retraites... c’est LE festival du Clemontois. Notre objectif est par conséquent atteint.

Le festival permet de donner l’accès à «la culture partout, pour tous, par tous ».

Entrée libre !

Informations : 03 44 50 06 68 / cal@leolagrange.org