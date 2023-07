Le festival Voi(x)là l'été !, 8e édition, dès maintenant à Épernay !

La 8e édition de ce festival artistique se tiendra une nouvelle fois dans différents lieux de la cité sparnacienne, du lundi 3 juillet au samedi 29 juillet. Quasiment un mois entier d'arts mis en avant au sein d'Épernay !

Le public pourra ainsi découvrir un certain nombre de films, concerts et spectacles au gré de ses flâneries dans des lieux incontournables d'Épernay tels que le cinéma le Palace, le jardin du musée du vin de Champagne et d'Archéologie régionale ou encore le théâtre Gabrielle-Dorziat.

Voi(x)là l'été !, un festival dans lequel la voix est sublimée et valorisée.

Les films Babylon et Whiplash, le bal pour les enfants le p'tit bal Halayi, la chanson française de Bertrand Belin ou encore l'art de rue de la Baronnade sont quelques-uns des évènements proposés lors de l'édition 2023 de Voi(x)là l'été !

Pour découvrir la programmation complète, rendez-vous sur la page dédiée de la ville d'Épernay.

France Bleu Champagne-Ardenne, partenaire du festival Voi(x)là l'été ! édition 2023.