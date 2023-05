Les Journées Portes Ouvertes des Restos du Cœur sont de retour !

Chaque année, les Restos du Cœur accueillent plus d’un million de personnes en situation de pauvreté et précarité. Des chiffres en constante augmentation. Mais les Restos sont là et répondent présents partout, tout le temps. Cet accueil et cet accompagnement sont rendus possibles grâce à l’engagement des 70 000 bénévoles qui agissent partout en France dans 2 200 lieux d’activités.

ⓘ Publicité

" Parce que certains hésitent parfois à pousser nos portes, bien qu’elles soient toujours ouvertes. Parce que certains passent parfois devant nos lieux d’accueil, sans réellement savoir ce qu’il s’y passe. Parce que certains imaginent les missions qui sont les nôtres sans en deviner leurs étendues et richesses au quotidien.

Venez-nous rencontrer ! " (Les bénévoles des Restos du Cœur)

Au cœur des Restos du Cœur : Les Restos ouvrent leur coeur

Si la porte d’entrée des Restos du Cœur est bien souvent celle de l’aide alimentaire, de plus en plus un repas ne suffit plus. Depuis des années, les missions des bénévoles des Restos du Cœur vont bien au-delà de l’aide alimentaire.

C'est la très grande diversité de ces actions (convivialité, lien social, accès aux droits sociaux, insertion, etc.) pour répondre aux besoins de toutes et tous que vous allez pouvoir découvrir lors de ces deux week-ends de portes ouvertes. Autant de missions primordiales d’orientation et d’accompagnement pour aider les personnes accueillies à sortir de la pauvreté.

Les actions des Restos du Cœur

Des activités à découvrir partout en France

Visites guidées, échanges, ateliers participatifs, témoignages, convivialité... les équipes vous attendent pour vous faire découvrir la diversité et la richesse de leurs missions.

Pour découvrir tous les évènements près de chez vous, consultez le site internet : Les Restos du Cœur

Au programme de ces portes ouvertes, des activités pour découvrir les bénévoles et leur quotidien :

Des échanges avec les bénévoles sur le quotidien de leur mission et leurs engagements

Des visites guidées des différents sites

Des ateliers présentant nos activités :

Atelier de cuisine

Atelier de coiffure

Atelier Jardinage

Des mises en situation autour de la distribution alimentaire

Des mini-conférences sur :

L’aide à l’accès au droit

L’alimentation équilibrée

La fracture numérique

L’accompagnement à la recherche d’emploi

La réinsertion par l’activité économique

La logistique aux Restos

Mais aussi des activités conviviales et ludiques :

Des jeux divers pour découvrir les Restos

Des animations musicales ou des petits spectacles

Et plein d’autres surprises !