La route Cézanne

Les manifestations du festival sont organisées sur les communes du Tholonet et d’Aix-en-Provence avec comme fil conducteur la Route Cézanne. La route Cézanne, qui mène d’Aix-en-Provence au Tholonet, a depuis longtemps envoûté les artistes. Devenue mythique grâce au père de l’art moderne, Paul Cézanne, elle n’a pas manqué d’inspirer Christophe Bukudjian, le créateur du Festival. C’est au long de cette route sinueuse qui conduit à la mythique montagne Sainte Victoire que l’idée de créer un nouveau festival de musique a germé… A peine un an après, « Les Musicales de la route Cézanne » naissaient, imaginées dans la solitude et la lumière de ces paysages lors du confinement de 2020. Du Musée Granet, institution aixoise de prestige, à La Campagne Saint Joseph en passant par La Campagne Saint Estève et le Château du Tholonet, écrin magnifique de la Société du Canal de Provence, cette route classée par André Malraux en 1959, se confond aujourd’hui avec les lieux prestigieux de ce nouveau rendez-vous estival.

Les musicales de la Route Cézanne / Les Lodges Sainte Victoire - DR

Le programme

Les Musicales de la route Cézanne débuteront au Musée Granet d’Aix-en-Provence, partenaire du festival, par un concert en lien avec le tableau de Cézanne Les Baigneuses de l’exposition permanente. Le Quatuor Modigliani ouvrira le festival avec le quatuor de Ravel et sera rejoint par le pianiste Christophe Bukudjian dans le quintette de Franck. La seconde soirée sera dédiée à l’art lyrique dans le parc du Château du Tholonet avec Stéphanie d’Oustrac, marraine du festival, accompagnée par Le Poème Harmonique et Vincent Dumestre dans Mon Amant de Saint-Jean. L’éclectisme est au programme de cette soirée où les Années folles se mêlent à la musique ancienne. La troisième soirée sera consacrée au Petit prince : la lecture d’extraits du texte de Saint-Exupéry par l’actrice Julie Gayet sera mise en lumière par des extraits d’œuvre de musique de chambre choisis par une équipe de musiciens issus des plus grands orchestres français. S’en suivra une Aube musicale au domaine Saint-Joseph accessible après 15 minutes de marche (navette à disposition), lieu insolite qui jouit d’une aura très particulière, où la nature semble en extase et le temps en suspens. Au programme, l’album Bleu sorti en 2022 de l’ensemble i Giardini, avec des œuvres de Chopin et de Poulenc. Après un café convivial, ce lever de soleil en musique sera ponctué par une conférence de Bruno Ely, Directeur du Musée Granet, sur « Cézanne et Picasso »

Les musicales de la route Cézanne 2023 / Julie Gayet - Tim Lud

Infos pratiques et billetterie