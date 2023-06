Les Nuits [en Mouvement] du CIAM

Plus de 20 ans après sa fermeture, le Stadium ouvre ses portes au public le temps d’une journée pour une visite-spectacle unique à la croisée de l’architecture, de l’histoire et des arts du cirque.

Le CIAM **se déplace à Vitrolles et plusieurs propositions artistiques originales viendront révéler le caractère monumental de ce lieu emblématique du territoire longtemps fermé au public qu'est le Stadium de Vitrolles. Tout au long de cette visite, ponctuée de parenthèses artistiques, chacun pourra (re)découvrir ce lieu emblématique, mais aussi son histoire, de sa création à sa réhabilitation.

Deux départs proposés, avec pour chaque parcours deux parenthèses artistiques dans des lieux différents du Stadium et une conférence sur l’histoire du lieu. Pour vous restaurer à la fin de la visite, un village de foodtrucks prendra ses quartiers devant le stadium pour profiter de la fin de journée dans ce lieu unique.

Dans la grande salle, la Compagnie Kiaï présentera « PULSE », une performance chorégraphique où six artistes acrobates entraînent le public dans un ballet aérien où la pulsation musicale donne le LA.

Six têtes, douze bras et douze jambes se synchronisent dans une transe acrobatique. La chaleur augmente, le rythme cardiaque s’accélère et les corps se déploient dans toutes les dimensions.

PULSE est une pièce de cirque généreuse où l’engagement physique est au cœur dans une scénographie est épurée.

Au cours de leur visite les spectateurs pourront également rencontrer de façon aléatoire les artistes du Cirque Graphique, qui proposeront un numéro où manipulations d’objets et illusions en surprendront plus d’un ou l’artiste

Mathias Goethals qui offrira un numéro surprenant en extérieur d’équilibre sur canne, l’occasion pour les visiteurs de porter un regard nouveau sur les lignes épurées du Stadium de Vitrolles.

Visite – Spectacle d’1h30 environ – Pour tout public

Focus sur les vendredis du CIAM

Tout au long de la belle saison, le CIAM ouvre sa terrasse sous les pins et vous donne rendez-vous pour profiter de douces soirées afterwork en plein air. Ambiance festive, transats et apéro avec chaque semaine un nouveau programme,

un DJ différent et toujours des foodtrucks et des producteurs locaux pour vous régaler.

**Vendredi 16 Juin « Food & Circus » :

Un vendredi pour profiter des arts du cirque entouré de vos foodtrucks préféré. Une soirée détente au CIAM avec village foodtrucks, bar, démos de Grand Volant et même le spectacle de fin d’année des artistes en herbe du CIAM.

Vendredi 23 Juin « Meet & Love » :

Car le CIAM est aussi un lieu de rencontres ! Rendez-vous le 23 Juin pour une soirée spéciale célibataires et grands timides. Autour d’un verre dans l’ambiance chaleureuse de la pinède, les rencontres et conversations s’étireront jusqu’au coucher de soleil.

Evènement organisé en partenariat avec Bonjour Begin, agence de rencontres moderne à Aix-en-Provence.

Vendredi 30 Juin « Les 10 ans [du CIAM] » :

Le CIAM fête ses 10 ans. Retrouvez la pinède dans une ambiance de célébration ! Au programme un DJ soul & funk, entre deux verres et deux pas de danse vous pourrez vous essayer au cirque ou admirer les artistes professionnels lors de démo en plein air ! Une soirée d’anniversaire à ne pas manquer !

