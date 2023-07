Les soirées lyriques 2023

Le programme :

La XIXème édition des Soirées Lyriques présente deux magnifiques voix, Adèle Charvet et Paul-Antoine Bénos Djian, collègues et amis, tous deux réunis sur scène pour la première fois dans leurs carrières respectives. Un duo inédit !

Rassemblé autour du clavecin de Ronan Khalil, chef et claveciniste membre des plus grands ensembles baroques, un continuo de 4 instrumentistes (viole de gambe, violone, théorbe, harpe baroque), les talentueux Noémie Lenhof, Chloé Lucas, Thibaut Roussel et Pernelle Marzorati.

Les deux concerts présenteront un répertoire centré sur le XVIIème italien, l’âge d’or du baroque qui a influencé toute l’Europe. Seront interprétées des pièces instrumentales ainsi que des airs et duos d’opéras de Monteverdi (Poppea), Cavalli (Egisto, Calisto), Bononcini, Rossi, Frescobaldi… et bien d’autres.

En fil conducteur : Georg Friedrich Haendel, compositeur non italien. Allemand d’origine, il a vécu et composé une grande partie de sa vie en Angleterre. Il s’installa trois années sur le territoire italien, période durant laquelle il nourrit son inspiration des maîtres de l’époque, et contribue à faire connaître leurs ouvrages en Europe. On dit de lui qu’il est la synthèse des mouvements baroques allemands, italiens, français et anglais. Une belle illustration de la mobilité des artistes et des inspirations musicales réciproques à travers l’Europe.

Les artistes :

Découvrez l'intégralité du programme ici