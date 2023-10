Les sorties France Bleu Limousin du 02 au 08 octobre

Pour communiquer vos manifestations : bleulimousin@radiofrance.com

Lundi 02 octobre

A Limoges (cinéma Le Lido) : la Région Nouvelle-Aquitaine et Les Yeux Verts proposent

une séance de courts métrages

Le cinéma Le Lido à Limoges (3, avenue du Général de Gaulle) accueillera une soirée Fenêtre sur courts ce lundi 2 octobre à 20h00. Au programme : la projection de deux courts-métrages soutenus par la Région Nouvelle-Aquitaine. Cette séance, animée par Les Yeux Verts, sera suivie par une rencontre avec les équipes des deux films. Les deux films au programme :

« Jeanne Dinde » de Pauline Ouvrard Durée : 22’42 minutes, produit par Apache Films. En présence de la réalisatrice.

« Sardine » de Johanna Caraire (Bordeaux) produit par Sister productions (Bordeaux), Durée : 30 minutes. En présence de la réalisatrice.

Mercredi 04 octobre

La Semaine Bleue à Ussel - Ville d'Ussel

Jeudi 05 octobre

Programmation du théâtre du Cloitre à Bellac L'homme qui plantait des arbres. Camille Voyenne

Collectif Champ Libre Lecture - performance

Rendez-vous à 18h30devant l'école maternelle Jolibois - Gratuit

Un jeune homme fait la rencontre d’un berger solitaire, Elzéard Bouffier, qui vit humblement avec son chien et son troupeau de brebis. N’ayant pas de grandes occupations, il s’est donné pour mission de redonner vie à sa contrée qui se meurt de sécheresse. Pour cela, il plante des arbres.

Camille Voyenne, comédien du collectif Champ Libre entreprend une nouvelle tournée à pied où il propose à chaque étape la lecture de L’homme qui plantait des arbres de Jean Giono. Cet automne, il fait halte à Bellac et souhaite transmettre cette nouvelle d’une façon la plus sensorielle possible : avec les muscles fatigués, et le cœur rempli de nuits à la belle étoile.

Dans le cadre du programme "Entreprendre la ruralité", l'association airelle organise un nouvel "Apér'Idées" le 5 octobre au Hop Hop Hop Café de la Poste à Neuvic.

Au Cinéma l’Esplanade EGLETONS : Spectacle LA BEAUTÉ DU MONDE - Théâtre 20h30

Le Centre Culturel et Sportif, en partenariat avec l’association Lez’arts et Salamandre, propose un spectacle où l’humour qui a du sens est mis à l’honneur par la compagnie de théâtre de rue Qualité Street et leur création LA BEAUTÉ DU MONDE, le 5 octobre 2023.

LA BEAUTÉ DU MONDE est basé sur un texte élaboré, incongru, qui réalise l'exploit jubilatoire d'être à la fois grave et délicieusement comique. Une écriture soignée et ciselée pour un récit haletant, radioactif, audacieux, et subtil.

Alors en cette chaude rentrée, venez vous évader et rire au cinéma l’Esplanade d’Egletons !

Tarifs : 10€/8€ (-13 ans, demandeurs d’emploi, personnes à situation de handicap, adhérents CCS et Lez’arts et salamandre)

Renseignements : 05 55 93 19 40 / contact@ccsegletons.com

Réservations

Vendredi 06 Octobre

Le salon du Bien Êtr e à Limoges Parc des Expositions, Espace Buxerolles, les 6, 7 et 8 octobre 2023

Santé, détente, nutrition, confort, médecines douces, médecines naturelles, forme, relaxation, produits bio …

Un week-end pour prendre soin de vous!

Le fameux cabaret de St Martial de Gimel au profit de la ligue Contre le Cancer

Samedi 07 Octobre

OFFENBACH AU SALON

FESTIVAL DE MUSIQUE DE SALON ORGANISÉ PAR L’HARMONIUM FRANÇAIS EN COLLABORATION AVEC L’OPÉRA DE LIMOGES

SAMEDI 7 OCTOBRE 2023 17:00 / CE N’EST QU’UN RÊVE

SAMEDI 7 OCTOBRE 2023 0 20:00 / L’HEURE EXQUISE

DIMANCHE 8 OCTOBRE 2023 à 15:00 / AMOURS DIVINS

Ève Christophe, soprano

Marie-Françoise Moreau, mezzo-soprano

Bruno Guitteny, ténor

Pascal Auffret, orgue-célesta, piano

Sandy Bonneau, piano

François Dupoux, orgue expressif

Corinne Massé, violon

Pauline Queffélec, violoncelle

Olivier Schmitt, orgue-célesta, orgue expressif

Le Festival « Offenbach au salon » est l’occasion de découvrir la musique de salon, dans une configuration où le public est au plus près des artistes, comme dans un salon.

Les grandes œuvres du répertoire, adaptées à tous les publics, sont interprétées notamment sur trois instruments rares et exceptionnels : le piano Pleyel de Concert particulier du Maréchal Mac Mahon, un Orgue-Célesta Mustel ainsi qu’un orgue Mustel. Le samedi après-midi offre une ambiance proche des sociétés mondaines du divertissement et des frivolités parisiennes, tandis que la soirée est empreinte d’une tonalité plus sensuelle, notamment avec des airs de tango, alors que le dimanche relève du grand répertoire opératique