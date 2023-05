Les sorties France Bleu Limousin du 11 AU 14 mai

Mercredi 10 MAI

Du 10 mai au 13 mai, la médiathèque Éric Rohmer à Tulle vous emmèner sur les routes de Saint-Jacques de Compostelle, comme celles de l’Everest, ou du marathon de New-York.

Une carte blanche à la Direction du patrimoine du Centre national du cinéma et de l’image animée, en voyageant dans le temps, témoignera du désir de filmer le corps dans tous ses états, dès les débuts du cinéma. Les corps s’exposeront également à travers une programmation de films sur la boxe.

Sport Grand Ecran - Médiathèque Tulle

Vendredi 12 mai

Conférence au cinéma Rex de Brive à 14h45 précises.

Proposé par l'université de Tous Les Ages et du temps Libre de Brive et sa région. UTATEL

Cette conférence intitulée ”Volcans et risques volcaniques “ sera animée par Monsieur Claude GRANDPEY, Professeur agrégé d’anglais, passionné des volcans”.

Cinéma Rex, 3 Bd Koenig à Brive

Chtolôgo en concert le 12 mai à l’Escalier à St Léonard De noblat

Avis aux fans d'accordéon et de chanson française : Chtolôgo vient faire danser

Chtolôgo est un OCNI (objet chantant non identifié), fruit de la rencontre fortuite entre un accordéon chromatique, des percussions hétéroclites et un être humain mutant à la fois félin et humain errant en quête de sens... Un sens à donner à sa vie, un sens à donner à nos vies, un sens à la vie... Des chansons qui poil-à-grattent sur fond de cumbia, de reggae, de rock, de chansons, issues de l'album "L'enclume des jours". Des chansons à l'accordéon inspirées par cette époque épique aux relents de dictature. Telle une mascarade embellie par vos regards et votre écoute.

Rendez-vous à partir de 20h à l'Escalier 3, place Gay-Lussac, à St-Léonard de Noblat Entrée libre et gratuite - Participation au chapeau Bar associatif, petite restauration sur place Réservation conseillée : 05 19 09 00 30 ou animation@lescalier87.org

Qu’est-ce que l’Escalier ? L’Escalier est un lieu associatif qui propose des espaces de travail partagés, des salles de réunion, un espace de promotion culturelle et artistique, un café associatif, un accompagnement de tous au numérique, de la formation professionnelle et des activités et ateliers divers. Venez découvrir ce lieu ouvert, convivial et collaboratif !

L'Opéra de Limoges présenteun opéra de Jules Massenet CENDRILLON

sur un livret sur un livret d’Henri Cain et Paul Collin

Créé à l'Opéra Comique de Paris en 1899

Vendredi 12 mai 2023 à 20h

Dimanche 14 mai 2023 à 15h

Mardi 16 mai 2023 à 20h

Direction musicale : Robert Tuohy

Mise en scène, décors, costumes, lumières : Ezio Toffolutti

Remontage à Limoges : François Bagur

Cendrillon : Hélène Carpentier / Le Prince charmant : Héloïse Mas

Danseurs du Centre chorégraphique National de Nantes.

Orchestre de l'Opéra de Limoges.

Choeur de l'Opéra de Limoges (direction : Arlinda Roux Majollari).

Plus d'infos ici

Opéra CENDRILLON - © Jean-Marie JAGU

La troupe de théâtre 3 poils et un ch'veu présente à 20h00 au ccm Jean MOUILIN à Limoges salle de l'auditorium la pièce de théâtre "Court sucré ou long sans sucré", une comédie de Sylvie AUDCOEUR, David BASANT, Bruno CHAPELLE et Olivier YENI. Le rire et la bonne humeur sont garantis. .

Entrée 10 €. réservation auprès de fred : 06-70-35-31-50

Affiche Court sucré... - Trois Poils et Un Ch'veu

Ce vendredi, COLORS IN THE STREET à FEYTIAT 20h30 à 22h00

Dans la lignée d’Imagine Dragons ou Coldplay, le quatuor s’inscrit dans le mouvement d’une pop massive, puissante, taillée pour les grandes scènes. Âgés seulement de 24 ans, les quatre garçons se distinguent également pour un songwriting pop de qualité et exigeant aux mélodies efficaces, accrocheuses, colorées et aux productions soignées

Espace Georges Brassens

Tarifs: 18 € Passeport Culture : 14 € Demi tarif : Scolaires, étudiants, demandeurs d'emploi

COLORS IN THE STREET - Ville de feytiat

Le "JAZZ CLUB 19100" présente le concert de SWEET MAMA

Vendredi 12 mai à 20 heures 45

Espace CHADOURNE à Brive

Route de LISSAC/COUZE - zone ouest

(Chant, choeurs, washboard, violon, guitare, contrebasse)

Un swing irrésistible, un jazz joyeux, un feeling touchant, une palette colorée, « inclassable et réjouissante » (Jazz Hot- Jazz in Marciac), c’est ainsi que se définit « Sweet Mama ». Formé en 1977 à Poitiers, Sweet Mama s’est forgé une solide réputation dans le milieu du Jazz et du Blues, grâce à l’originalité de sa formation; la complicité, le plaisir et l’énergie qui se dégage du groupe produit une musique jubilatoire.

Mené par « Cajoune » rythmicienne, spécialiste de la planche à laver, femme orchestre, chanteuse, les 4 musiciens proposent un répertoire teinté de blues, de swings, de boogie-woogie, de shuffles, de calypsos, aux arrangements très personnels.

Les musiciens : Catherine Girard "Cajoune" (chant, washboard, percussions…); Fréderic Meyer (guitare, chœur), Kim le Oc Mach (violon, chœur), Paul Motteau (contrebasse, chœur)

Réservations:

e-mail : jazzclubbrive@gmail.com

tél. 0687345426 ou 0675659906

Tarifs : 11 € adhérents, 13€ groupes, 5 € étudiants et 15 € autres

LE SWEET MAMA - Sweet Mama

"Vendredi 12 Mai et samedi 13 Mai 2023 à Vars sur Roseix en Corrèze, le Comité des Fêtes organise à 20 h 30 dans la salle des fêtes deux soirées théâtre .

La Troupe AUX BONHEURS DES PLANCHES de NEXON interprètera une comédie de Fabrice BLIND et Michel DELGADO : LE CASTING DE MA VIE.

L'histoire :Francine, provinciale en quête de succès va à la rencontre de Franck, producteur impitoyable sur Paris pour passer un casting. Tout les oppose, il pensait se débarrasser vite fait, bien fait de cette corvée mais l'histoire va prendre une autre tournure ... bonjour les ennuis !

Les réservations sont à faire au 06 56 80 20 94 ou 05 55 25 19 62.

Le tarif est de 10 euros pour les adultes et 5 euros pour les enfants de moins de 12 ans."

Samedi 13 Mai

20h30 - Salle des Fêtes de La roche L'Abeille

Soirée proposée par l'École Intercommunale de Musique et de Danse du Pays de Saint-Yrieix avec le concours de l'association Méliscènes.

Concert de l’atelier création de chanson de l’E.I.M.D.

Les participants à l’atelier création de chanson de l’Ecole Intercommunale de Musique et Danse interpréterons les chansons créées

lors des ateliers animés par Xavier BESSE pour l’écriture et l 'interprétation et Frédéric BOBIN pour la mise en musique et l'interprétation.

A l'issue du concert de l'atelier:

Co-plateau Frédérique BOBIN et Xavier BESSE

Entrée au chapeau / Infos/réservations : 05.55.08.88.80

Affiche Concert Stagiaires - EIMD

Angélina Wismes (hommage à Barbara et à Piaf) à 20 h 30 à La conserverie à Lubersac

Affiche Angelina Wisme - La Conserverie

9e édition du Salon du livre préhistorique, à La Chapelle aux Saints. Avec une vingtaine d'auteurs de livres scientifiques, romans et livres jeunesse présents.

Salon du livre Préhistorique - Musée de l'homme de Néandertal

10ème anniversaire de l’Ecole de Musique associative La Puce à l’Oreille , à Lanouaille

Une grande fête, tout l’après-midi et soirée, derrière la mairie autour de toutes les musiques,

Depuis la musette, jusqu’à l’Opéra, la MAO, le blues et la chanson française...

Le Secours Catholique d'Aixe sur Vienne organise une braderie bric à brac le samedi 13 mai au 5, rue J.B. Nanot (près de l'église) de 9h à 17h.

Nous proposons des vêtements de tous âges et pour tous, de la lingerie maison, vaisselle, chaussures, sacs à main, livres, jouets et divers objets.

Vous achetez 2 vêtements et le 3ème est gratuit.

L'association Tumbili Voyages de Vayres propose une soirée aux couleurs de l'Afrique et des musiques urbaines le samedi 13 mai 2023 à la salle des fêtes de Vayres.

L’association finance des projets sociaux en Tanzanie, notamment la scolarité de jeunes en situation de rue. La soirée est organisée pour financer le rêve du jeune Brian, 16 ans: entrer dans l'école de musique Action Academy dans la capitale de la Tanzanie.

« Le club des amis de Saint-Moreil organise le samedi 13 MAI à la salle des fêtes de Saint-Moreil un MARCHÉ AUX FLEURS de 10h00 à 16h00. Il y aura des fleurs multicolores, annuelles ou vivaces, des plantes potagères et aromatiques. Venez nombreux le samedi 13 mai à Saint-Moreil. »

Soirée théâtre, le samedi 13 mai, à 20h30, à la salle polyvalente de Chirac-Bellevue, organisée par la Récré Chiracoise et présentée par le Théâtre de l’Empreinte, la pièce s’intitule TU AS BIEN FAIT DE VENIR, PAUL. une participation de 5€ sera demandée, avec ou sans réservation au 06 51 89 32 01.

Puce des couturières à Voutezac

Affiche puce des couturières - Familles Rurales Voutezac

Concours et festival de guitare à Curemonte

Festival Guitare en Corrèze - Guitare en Corrèze

Saint Denis Des Murs en fête !

programme St Denis Des Murs - Comité des Fêtes St Denis des Murs

« Grand LOTO de Printemps du Samedi 13 MAI, organisé par la JA Isle Rugby, à 21H Salle du Temps Libre à ISLE

Plus de 2000€ de lots ; Tombola ; Restauration et buvette sur place

Renseignements et réservations : 06 73 96 08 21 »

Grand Loto Isle - JA Isle Rugby

Dimanche 14 Mai

Marché de printemps à Bersac-sur-Rivalier

Il y a un marché avec des producteurs locaux, artisans de la commune la boucherie, boulangerie seront ouvertes tout au long de la journée. Ainsi qu’un vide grenier sur toute la journée.

Les bouchers de la commune organisent un Aligot de l’Aveyron qui sera fait sur place devant le public.

L’association des marchés de la commune prévoit une restauration sur place type saucisses, merguez, ventrèches… et quelques mets sucrés.

Vive le Printemps - ANMB

Marché de producteurs et artisanat local salle polyvalente de Perpezac le noir.

dimanche 14 mai de 10h à 17h.

La buvette sera tenu par le comité des fêtes.

En plus des produits présentés par les producteurs, un foodtruck de pizza régalera les plus gourmands pour le repas de midi sur place ou à emporter .

Un atelier couture sera tenu l'après midi par une artisane pour les enfants, et si le temps le permet, une observation du soleil pourra se faire en toute sécurité grâce aux télescopes de certains membres de l'association astronomique du Limousin.

Marché d'artisans - Les Ch'tis bijous de Véro

Un dimanche pas comme les autres à Vicq Sur Breuil

Un dimanche pas comme les autres - Vicq'Envies

Le club "lou Cantou" de Saint-Martin la Méanne accueille le groupe de chanteurs dirigés par Nathalie Marcillac pour un après-midi "cabaret", dimanche 14 mai à 15 heures au Foyer rural Emile Dichamp. Ces amateurs interprètent des chansons drôles sur différents métiers de différentes époques.

Entrée gratuite.

Cabaret des Métiers - Club de St Martin

Vide-Greniers de l’Adapei de la Corrèze à Malemort.

Vide Grenier Adapei - Adapei 19

Une randonnée à St Laurent les Eglises