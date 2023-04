Les sorties France Bleu Limousin du 17 AU 23 Avril

Mercredi 19 Avril

3ème édition du festival Horizon Vert (cinéma d'écologie et films en circuit court) qui aura lieu du 19 au 25 avril 2023.

Horizon Vert, festival de cinéma d’écologie en ruralité s’inscrit dans la lignée du « local », en mettant en lumière des « films en circuit-court », c’est-à-dire des films tournés ou produits en région Nouvelle Aquitaine –avec la particularité cette année d’être centré uniquement autour du thème de l’écologie – et toujours accompagnés par les équipes des films et les protagonistes.

Un vrai temps fort sur une semaine dans tous les cinémas du Réseau Cinémas 87 qui vous présenteront 50 séances, la majorité accompagnées. La nouveauté c’est une visibilité étendue grâce à la participation de deux nouveaux cinémas partenaires, Le Lux de Bellac et Le Colisée de Chateauneuf-la-fôret. Pour vous encourager à venir sans modération, toutes les séances du festival vous sont proposées au tarif unique de 5€ avec des tarifs réduits pour le jeune public

Le programme, les affiches les lieux : ici

festival Horizon vert - Réseau cinéma 87

Panique à Cocotte-ville à la Conserverie à Lubersac

Mercredi 19 avril à 15 h 30 par la Troupe l'Escargot dans les orties

Naïa vient d'emménager à Cocotte-Ville.

Dans ce village écologique, tout le monde se prépare pour le grand concours annuel : l'élection de Super-Cocotte ! Naïa est prête à tout pour gagner le concours, y compris à utiliser des produits dangereux. Elle finit par créer un monstre qui va mettre en péril la tranquillité du village et semer la panique à Cocotte-Ville...

En essayant d'arrêter le monstre, Naïa s'éveillera à l'écologie et comprendra la richesse de l'amitié et de l'entraide.

C'est une fable écologique, à la fois drôle et émouvante, une histoire rocambolesque qui met en scène des personnages ou à tour attachants, déroutants ou inquiétants... Ni moralisateur, ni trop didactique, « Panique à Cocotte-Ville ! » est un spectacle qui comblera jeunes et moins jeunes.

Mon Sang pour les Autres s’installe le 19 avril à Brive pour accueillir 150 donneurs ! L’Etablissement français du sang et le Rotary club de Brive donnent rendez-vous aux Brivistes pour la grande collecte de sang qui se tiendra mercredi 19 avril, salle Georges Brassens ! Une expérience solidaire ouverte à tous et qui sauve des vies.

Jeudi 20 Avril

Balade récré-active en forêt à la lande de Frochet

Amusez-vous en parcourant ce site naturel protégé en compagnie d’Audrey (animatrice à la Fédération des Chasseurs de la Haute-Vienne) au travers des expériences sensorielles, des énigmes, des devinettes, la recherche d’empreintes d’animaux et la découverte de leur habitat, des pratiques artistiques dans la nature, des jeux… A partir de 5 ans. Les enfants doivent impérativement être accompagnés d'un adulte. A vivre en famille et entre amis pour une découverte hors du commun. Inscriptions obligatoires sur www.tourisme-hautlimousin.com, par téléphone au 05 55 68 12 79, par mail, info@tourisme-hautlimousin.com ou à l’accueil de l’Office de Tourisme du Pays du Haut Limousin (pôles de Bellac, le Dorat et Saint Pardoux). Lieu de rendez-vous : parking de la Butte de Frochet 87330 Val d’Issoire – Bussière-Boffy Horaire : 15h00 Durée : 2h00 Tarif : 3€ / personne à partir de 5 ans

Vendredi 21 Avril

SPECTACLE LE COQ A DIT à 16h - Centre Culturel Jean Ferrat, Ussel

Qui de la poule ou de l'oeuf est arrivé le premier ?

Eh bien, c'est le coq qui tranche la question. À coups de bec, une patte après l'autre, il chemine et invente le monde tel que nous le connaissons : le vent, la montagne, une étoile, un enfant, une maison... Entre contes, objets et chansons, un spectacle à deux voix pour bricoler le monde en musique, planter des fleurs comme on plante des clous, explorer le goût mystérieux des mots et des choses.

Avec Sandrine Gniady et David Linkowski. Public Familial (dès 2/3 ans) - Gratuit sur réservation au 05.55.72.31.47

Samedi 22 Avril

Les bénévoles du Secours Catholique de Brive organisent leur Braderie de Printemps le samedi 22Avril 2023 de 9 h à 17 h dans leurs locaux du 16 rue Jean Fieyre au profit des personnes les plus démunies et les plus fragiles.

Grand choix d'objets ; jouets, vêtements, accessoires de mode, vaisselle, bibelots, livres, disques vinyles ou cd...

Un salon de thé ou brasserie est mis en place pour passer un moment convivial

CONCERT DE CHANSONS POPULAIRES CHORALE DES GORGES DE LA HAUTE-DORDOGNE

accompagné à l'accordéon à 17H EGLISE DE ROCHE LE PEYROUX CORRÈZE

ENTRÉE LIBRE

DONS REVERSÉS INTÉGRALEMENT À L'ASSOCIATION RETINA FRANCE MALADIES DE LA VUE

la 12ème édition du Millevaches Monédières Trail ! Treignac - Bugeat

Après les 2 années blanches dues au Covid, la progression a repris !

Une équipe de 100 personnes, un projet de territoire, une promotion des acteurs locaux, ce sont les ingrédients qui font le Millevaches Monédières Trail !

Affiche 12ème trail - Millevaches Monédières Trail

Activité et expérience sensorielle au jardin botanique L'Or des Simples Jouez aux apprentis « herboristes » avec Laurent, et mettez tous vos sens en éveil en apprenant à reconnaitre les plantes en les observant. Formes, couleurs, odeurs, goûts et qualités n’auront plus de secret pour vous. Vous pourrez les cueillir, les émonder, les effeuiller et les découvrir séchées au séchoir. Enfin vous fabriquerez votre propre sachet de tisane en fonction de vos goûts et des qualités recherchées. A partir de 6 ans. Les enfants doivent impérativement être accompagnés d'un adulte. Activité à goûter en famille et entre amis. Inscriptions obligatoires sur www.tourisme-hautlimousin.com, par téléphone au 05 55 68 12 79, par mail, info@tourisme-hautlimousin.com ou à l’accueil de l’Office de Tourisme du Pays du Haut Limousin (pôles de Bellac, le Dorat et Saint Pardoux). Lieu de rendez-vous : parking à l’entrée du lieu-dit la Courcelle 87290 Rancon Horaire : 15h00 Durée : 2h00 Tarif : 12€ / personne à partir de 6 ans

Concert d'Andrew FIELD et Hélène SOULINGEAS, qui se déroulera à l'église de CUBLAC, près de Terrasson, le samedi 22 avril à 20h00.

Concert CUBLAC - Baron Opéra

Le 22 et 23 avril 2023 un club l'A2P87 de ST hilaire les places reçoit le PÔLE FRANCE les 24 meilleurs pêcheurs de l'année 2022 seront en stage à Lafarge (Lieu des festivals Garbolino 2017 et 2018 )

Le Club SPP87 est champion de France en titre qui va représenter la France au 42ème championnat du Monde 2023 en POLOGNE 22-23 juillet Opole - Lac (Réservoir) Kluczbork (le SSP87 compte dans ces rangs le capitaine de l'équipe de France et 3 internationaux dont stéphane Pottellet numéro 1 mondial )

Thomas Monsigny 23 ans en 2023 est champion du Monde par équipe des - 25 ans , vice champion de France au coup et vice champion de France au moulinet

Marine Ribiére 17 ans 9ème du championnat de France Féminin

Le pôle France à St Hilaire - CD87pêche

Le premier Festival Décibêêêle à Chalus

Déci'bêêêêle - Bouge Tes jeunes

Les samedi 22 et dimanche 23 avril 2023 aura lieu la fête des plantes du château des Ducs à Mortemart

Exposition-vente de végétaux, plantes rares et intéressantes par des professionnels horticulteurs et pépiniéristes sélectionnés, décoration et produits autour du jardin dans le parc du château médiéval de Mortemart. Château inscrit au titre des monuments historiques.

Mortemart est inscrit aux plus beaux villages de France, située entre Saint Junien et Bellac, à 30 minutes de Limoges.

La fête des plantes est l'occasion idéale de profiter directement des conseils de professionnels pour aménager votre jardin, découvrir des plantes ou simplement se promener à l'occasion de la fête des plantes.

Entrée 4,00 € adulte, gratuit pour les moins de 18 ans.

La ville de Feytiat organise un marché de printemps le samedi 22 avril prochain, avec de nombreuses animations à la clé.

Marché de producteurs et artisans locaux de 8h à 14h. Présence de food-trucks pour vous restaurer sur place ou à emporter.

En partenariat avec la ferme de Maillofargueix : Animation tonte de moutons à 10h et 12h + présence d'animaux à caresser et agneaux à biberonner.

Stand Limoges Métropole d'information sur la nouvelle organisation de collecte des déchets + distribution gratuite de composteurs (avec pièce d'identité et justificatif de domicile).

A Tarnac aura lieu le premier marché d'artisans et producteurs locaux.

Il sera accompagné d'un rassemblement de voitures anciennes autour de l'église (organisé par le Rétro Club de Pierre-Buffière). Une visite guidée de la médiathèque et de l'église seront possibles.

Tout le week-end, Patrick Boussignac exposera ses tableaux dans la salle des Petites Maisons.

Marché et plus - Mairie de Tarnac

Dimanche 23 Avril

L’Amicale des Anciens de la SAP organise à la salle des Fêtes Gérard Philipe au Palais sur Vienne :

Le dimanche 23 avril 2023 à 15h une après-midi théâtrale avec la pièce de Robert Lamoureux « LA SOUPIÈRE », jouée par la troupe du Théâtre des Massottes– buvette et restauration sur place – Entrée : 8€ - Renseignements et réservations au 06.87.44.64.56 ou 05.55.35.36.34

Comédie de boulevard créée en 1971 est une critique féroce de relations de la grande bourgeoisie. Paul Dubard, neveu de la tante Violette (la soupière), lui demande de vendre son domaine bordelais pour qu’il puisse sauver son entreprise de la faillite. Intervient Germaine, la soubrette, qui propose d’engager un tueur discret qui « cassera la soupière ». Mais rien ne se passe comme prévu.

La Soupière - Troupe des Massottes

Au cinéma de Meymac

Ciné-goûter Le royaume de Naya

Dimanche 23 avril à 15h

La séance sera suivie d’un goûter partagé dans le hall du cinéma.

Le royaume de Naya est un film d’animation ukrainien, qui raconte la rencontre entre Naya, esprit de la forêt, et Lucas, musicien qui vit dans le monde des humains.

A partir de 6 ans

L'Ensemble vocal "L'Air du temps " donnera , le dimanche 23 Avril 2023 à 15h30 , un concert de variété française, en l' église St Martial de Brigueuil (16)

Les choristes seront heureux d' accueuillir pour la première fois à Brigueuil, leurs amis " la Chorale de la Basse Marche " de Magnac Laval

"Pour la 4éme fois, le Comité des Fêtes de Vars sur Roseix organise son traditionnel PRINTEMPS DU LIVRE le Dimanche 23 Avril 2023.

En partenariat avec LA LIBRAIRIE DU PARC D’OBJAT et CORREZE TELEVISION d'UZERCHE, quatorze auteurs (es) seront présents de 10 h à 18 h dans la salle des fêtes de VARS SUR ROSEIX en Corrèze. L’entrée est gratuite.

Rencontres, discussions, échanges, dédicaces sont au programme de cette journée culturelle.

On pourra y rencontrer Jean Paul MALAVAL, Gilbert BORDES, Jean Guy SOUMY, Georges Patrick GLEIZES, Jean Luc AUBARBIER, Franck LINOL, Régine ROSSI LAGORCE, Pierre LAGIER, Gérard BRUTUS, Marie France HOUDART, Paloma LEON, Jean Michel VALADE, Pascale ANGLES et Joffrey LEBOURG.

Romans du terroir, romans policiers, sciences fictions, livres de cuisine, romans historiques seront à l’affiche pour satisfaire les différents goûts des lecteurs."

LA CAVALCADE DE PRINTEMPS à Limoges

La grande Cavalcade de Printemps revient dans les rues de Limoges. Au rendez-vous, chars de parade hauts en couleur, des animations festives, des spectacles musicaux !