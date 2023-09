Les sorties France Bleu Limousin du 18 au 24 septembre 2023

Pour communiquer vos manifestations : bleulimousin@radiofrance.com

Mardi 19 Septembre

L’EHPAD DU PUYCHAT DE CHATEAUNEUF LA FORET ORGANISE LA SEMAINE ALZHEIMER DU 19 AU 21 SEPTEMBRE 2023

A l’occasion de la Journée mondiale Alzheimer, le personnel de l’EHPAD du puychat organisent de nombreux événements. Les objectifs sont multiples : présenter les actions développées sur l’établissement, informer et sensibiliser le grand public à la maladie, briser les tabous qui entourent la maladie, ou encore aiguiller les familles pour mieux répondre à leurs besoins.

Durant ces 3 jours, des professionnels et des associations seront présents pour vous apporter des conseils.

Mardi 19 Septembre de 14h00 à 17 h00, présentation de la table magique, de la thérapie du voyage, de l’atelier musical, du vélo cognitif et des informations remises sur l'accueil de jour d'Eymoutiers.

Mercredi 20 Septembre de 14h00 à 17 h00 avec la collaboration du Dispositif d'Appui à la Coordination (DAC), présentation de la table magique, de la thérapie du voyage, de l’atelier sensoriel et informations remises sur l'accueil de jour de Bujaleuf.

Jeudi 21 Septembre de 14h00 à 17h00, présentation de la table. magique, de la thérapie du voyage, atelier sensoriel et visite et informations sur l'accueil de jour de Châteauneuf-La Forêt. Participation gratuite et ouverte à tous.

ⓘ Publicité

affiche semaine Alzheimer - EHPAD DU PUY CHAT

La journée mobilité douce organisée par la cour d’appel de Limoges sur la place d’Aine

Affiche semaine de la mobilité - Cour d'Appel de Limoges

Mercredi 20 Septembre

Les Francophonies 40 ans de créations francophones à Limoges, les 30 ans de la Maison des auteurs·rices et les 20 ans du prix Sony Labou Tansi des lycéen·ne·s.

Cette histoire continue de s’écrire avec une nouvelle édition des Zébrures d’automne qui se tient du 20 au 30 septembre à Limoges et en Nouvelle Aquitaine

Affiche les Zébrures d'automne - Francophonies

Vendredi 22 Septembre

5e Rencontre européenne Ural France du 22 au 24 septembre 2023

Plus d’une centaine de sides attendus à Bujaleuf (87460) au bord du Lac Saint Hélène.

Tous les deux ans, l’association Ural France organise un grand rassemblement européen les propriétaires et amoureux de side-car Ural sont tous les bienvenus…

Au programme pour 2023

Du 22 au 24 septembre au bord du Lac St Hélène, l’association rassemble les passionnés de side-car.

Accueil sur le site dès le vendredi, journée découverte le samedi :

– des itinéraires pour découvrir la région et ses sites remarquables ;

– un espace artisanal autour de la moto et des spécialités régionales ;

– une soirée conviviale le samedi soir, avec repas et concert.

Ce sera également l’occasion de rencontrer d’autres amoureux du side-car et de la moto en général, de partager des récits et des projets de voyage ou encore d’échanger sur ces belles mécaniques.

Rassemblement de Side-Car - URAL

"Rencontre à Lacelle de Julie Ruocco, lauréate du 10e prix des lecteurs corréziens à 14 h

Salle polyvalente de Lacelle

L’autrice Julie Ruocco dédicacera son premier ouvrage et échangera avec son public."

Affiche Rencontre Julie Ruocco - Commune de Lacelle

La Ville de Panazol organise le vendredi 22 septembre à 15h à la salle des Fêtes, une conférence sur la mémoire et notamment sur la maladie d’Alzheimer : comment préserver sa mémoire ?

Quelle prévention peut être réalisée ?

N’hésitez pas à venir poser vos questions et vous renseigner auprès des Docteurs Noelle Cardinaud et Leslie Cartz Piver, du Centre Mémoire Ressources et Recherche de Limoges.

A noter la présence de Madame Michelle Fray, Présidente du Comité Haute-Vienne de France Alzheimer.

Un concert du conservatoire (trio de chant, cor d’harmonie et saxophone) et un goûter vous seront offerts par la municipalité après la conférence.

Entrée gratuite

Samedi 23 Septembre

42ème Salon International de la caricature, du Dessin de Presse et d'Humour de Saint-Just-le-Martel.