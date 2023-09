Les sorties France Bleu Limousin du 25 Septembre au 01 octobre 2023

Pour communiquer vos manifestations : bleulimousin@radiofrance.com

Lundi 25 Septembre

Début de l'expo photo de dominique Bouix à Aigua De Rocha à Ussel

Expo Dominique Bouix - Aigua De Rocha

Jeudi 28 Septembre

ORELSAN CIVILISATION TOUR

L'événement au cinéma Sortie événementielle - au cinéma Le 28 Septembre 2023 au méga CGR de Brive

Au théâtre de la Passerelle à Limoges

"Histoires courtes" par le collectif Aléas

Le collectif se produira de jeudi 28 au samedi 30 septembre à 20h au Théâtre de la Passerelle.

Lolita et Stéphane Czeski (PS : Lolita est la fille de Dolores Alvez et Michel Bruzat)

Chorégraphe : Lolita Czeski, Création musicale : Stéphane Czeski

Avec : Emilie Gerlic, Charlotte Lasnier, Paloma Lopez, Elsa Moulineau, Charlène Piaia

Du 28 septembre au 1er octobre, rendez-vous au Véo de Tulle pour questionner le sport au cinéma

La seconde mi-temps de la programmation Sport grand écran se tiendra au cinéma Véo de Tulle du 28 septembre au 1er octobre. À moins d'un an des Jeux olympiques de Paris et alors que la Coupe du monde de rugby battra son plein, les Rencontres cinéma et société continueront d'interroger le lien qui unit sport et cinéma, en explorant de nouvelles thématiques et disciplines sportives

Affiche sport grand écran - Véo Tulle

L'Association Familiale de Brive organise du 28 septembre au 02 Octobre 2023 une BOURSE AUX VÊTEMENTS AUTOMNE - HIVER & SKI à l'Espace Marc Chadourne à Brive la Gaillarde

Vendredi 29 Septembre

Affiche spectacle Ocho - Cirque Baraka

Samedi 30 Septembre

Le comité des fêtes de Masleon " chamboule-tout" organise une randonnée semi nocturne et gourmande spécialité limousine, avec rébus sur le parcours de 8 km prévoir lampe départ à 17h30, arrivée à la salle des fêtes avec repas Limousin animé par un groupe traditionnel.

18 € le repas adulte 12 € le repas enfant comprenant apéritif Limousin petit salé traditionnel fromage, flaugnarde, crêpes et vins

Un menu à 5 € est également proposé pour les enfants qui ne souhaitent pas manger du petit salé avec entrée jambon purée dessert et sirop

Renseignements et réservation au 06 27 16 74 94

affiche rando gourmande - Comité des fêtes Masléon

Venez découvrir la Ferme de Chantecaille et sa boutique de producteurs , de 14h à 19h, à Eyjeaux.

La ferme de Chantecaille, ferme permacole, produit en agriculture biologique de la volaille, des légumes et des oeufs.

Elle héberge une boutique de producteurs locaux depuis 2019. Ce sont 16 producteurs engagés dans le respect de l’environnement qui produisent et vendent ici une large gamme de produits : miel, jus de pommes, terrines et rillettes, pain, fromage de chèvres, confitures, …

Une après-midi riche en animations est prévue dans cette ferme située à 10 minutes à l’Est de Limoges.

Au programme :

Visites guidées de la ferme de Chantecaille avec un départ à 14h30 et à 16h.

Marché des producteurs de l’association « Chantecaille & Compagnie » de 15h à 18h30

Le Groupe de Musique En Roulotte jouera de 15h à 16h30

Histoires contées pour la famille à 16h30 avec François Dieuaide de la compagnie La Pierre et le Tapis

Concours de pesée de courges

Boutique, snack et buvette, de 14h à 19h

Espace avec jeux en bois toute l’après-midi.

Participation au chapeau pour les artistes, tout public

L'amicale de l'école de Peyrilhac organise le samedi 30 septembre 2023 à 20H00 un concours de belote à la salle polyvalente de Peyrilhac.

Inscription à partir de 19H00. Tarif : 10 euros par personne.

Lots : cochon découpé (jambons, épaules, rôtis...), bouteilles apéritifs et nombreux autres lots. Un lot à chaque participant.

Petite restauration et buvette. Soupe à l'oignon offerte.

Les 30 septembre et 1er octobre 2023 venez découvrir et préserver le patrimoine naturel de Nouvelle-Aquitaine !

Cette sixième édition des 48 H Nature sera l’occasion pour tous de vivre une expérience au contact de la nature, pendant deux jours de manifestations gratuites.

Ces journées vous permettront de vous émerveiller et de contribuer à la préservation de notre patrimoine naturel, à travers une riche programmation de visites et d’animations : découvertes en journée ou en soirée de divers milieux, de la faune, de la flore, et de la géologie, ateliers, inventaires participatifs, chantiers nature, expositions, conférences,…

Tous acteurs ! Retrouvez le programme complet des animations pour petits et grands sur le site 48hnature.fr

Près de chez vous, l'équipe de la Réserve Naturelle Nationale de l'astroblème de Rochechouart-Chassenon aura le plaisir de vous accueillir pour 2 après-midi de randonnée animée.

Le samedi 30 Septembre de 14h30 à 17h30

Géo-balade « A travers mille et un regards »

Partez à la découverte des paysages où la chute d'un astéroïde de grande taille a laissé des traces il y a plus de 200 millions d'années. Aujourd’hui l'érosion a fait son œuvre. Ouvrez l'œil sur la diversité géologique des roches nées de cet évènement. Grâce aux sites naturels et au patrimoine bâti des villages traversés, l'histoire géologique longtemps restée un mystère vous sera dévoilée.

Et au gré de la balade, un peu d’art avec la création d’une œuvre éphémère personnelle grâce aux cadeaux de la nature ; un soupçon d’imaginaire avec quelques histoires sur la faune et la flore qui nous entourent. Gardez votre âme d’enfant, nourrissez votre curiosité cartésienne,, savourez le plaisir d’être dans la nature et de la ressentir, prenez du temps pour vous … Un même lieu, plusieurs visions, une parenthèse de calme…

Rendez-vous dans le village de Montoume (Chéronnac) à 14h00

Environ 5 km

Un pot de l'amitié clôturera cet après-midi

Sur inscription au 05 55 03 02 70 ou sur reservenaturelle.rochechouart@pol-cdc.fr

Gratuit

Mission participative au cœur de la Réserve Naturelle 9h30 Tarnac, 19170

La Réserve Naturelle Régionale de la Haute Vallée de la Vézère abrite un réseau de landes sèches (étendue de plantes sauvages), nécessitant par endroit des actions manuelles ciblées pour freiner la colonisation d'arbustes. Les volontaires pourront participer à la découverte et à l’entretien de ce site préservé.

Ouvert à tous, inscription obligatoire (via ce lien )

Dimanche 01 octobre

Ferme ouverte du Panier Paysan de Haute-Corrèze qui aura lieu dimanche 1er octobre à 14h30 à St-Merd-de-Lapleau chez Nell Guérin de la ferme maraichère "Le Jardin des Dillanges"

ferme ouverte - association panier paysan

"ARGENTIQUE" en partenariat avec la scène nationale L'Empreinte Brive-Tulle dans le cadre du festival "RESPIRE" à la métairie des Arts à St Pantaléon de Larche