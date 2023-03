Les sorties France Bleu Limousin du 27 Mars au 02 Avril

Mercredi 29 Mars

Dans le cadre de la Semaine d´Education et d´Actions contre le racisme, l'association SOS RACISME - LES POTES EN LIMOUSIN, organise la diffusion d'un court-métrage suivi d´un espace d´échange et de débat. Court-métrage d’une vingtaine de minutes, suivi d’un moment d’échange et de partage avec le public présent. Cette action vise à la sensibilisation du grand public quant aux thématiques relatives au racisme, à l’antisémitisme et aux discriminations. Nous souhaitons sensibiliser un plus grand nombre de personne afin de transmettre la réalité vécue par les personnes issues de l´immigration Mercredi 29 mars Le Phare, 50 Bd Gambetta, Limoges 18h30 mais aussi Vendredi 31 mars Auditorium de la BFM, Place Aimé Césaire, Limoges 14h30

ⓘ Publicité

Jeudi 30 mars

Le collectif Les Eblouis présente sa pièce "Seul dans Berlin" au Théâtre de la Grange à Brive à 20h30

Seul dans Berlin d’après l’œuvre de Hans Fallada

Par le Collectif Les éblouis

Berlin, 1940. Otto et Anna Quangel, en deuil après la mort de leur fils à la guerre, glissent lentement vers la résistance au régime nazi et entrainent toute une galerie de personnages dans leur aventure...

Derrière la façade triomphale du Reich se cache un monde absurde de misère et de terreur, où l'asphyxie de la pensée et la privation de toute expression entraine persécuteurs et persécutés dans une folle descente aux enfers.

Adaptation et mise en scène Juliette Tomyn

Avec Maxime Nauleau, Marjorie Piovi, Maxime Pedano, Adrien Machillot Daute, Emma Guillot, Bertrand Doucet, Lorenzo Nironi, Juliette Tomyn, Alexandre Benard, Corentin Gautier

Tarifs 11€ et 7€

Réservations, dans la limite des places disponibles 05 55 86 97 99

A 20h30, le cinéma Louis Jouvet d'Uzerche a le plaisir et l'honneur d'accueillir le réalisateur Christophe Cognet qui viendra nous présenter son dernier film A PAS AVEUGLES**.** A l'issue de la projection, il échangera avec les spectateurs présents

Affiche à pas aveugles - Cinéma Louis Jouvet

La Société de Concours Hippiques de Pompadour (SCHP) organise pour la neuvième année consécutive une étape du Grand National de Concours Complet d’Équitation à Pompadour ! Rendez-vous du 30 mars au 02 avril 2022 pour vivre cet évènement majeur au cœur de la cité du cheval

Grand National 2023 - SCHP

Théâtre de l'Union à Limoges: L'étang

Un récit porté par une grande actrice : Adèle Haenel.

Gisèle Vienne réinvente le théâtre pour créer de nouvelles expériences pour le spectateur. Ses pièces sont à la fois poétiques et intimes, et explorent des thèmes profonds.

Pour éprouver l’amour maternel, le jeune Fritz va jusqu’à faire croire à une noyade. De retour à la maison, alors qu’il appréhende une terrible punition, c’est au contraire un dialogue trouble et amoureux qui se noue avec sa mère. L’Étang est un court texte de jeunesse de Robert Walzer qui expose au regard les plis et replis d’une histoire d’amour filial. Gisèle Vienne assemble tous les médiums scéniques pour traduire une expérience intérieure bouleversante. La scène de son théâtre expose ce que les normes sociales tentent de dissimuler, ou de passer sous silence – mais qui s’exprime d’autant plus démesurément.

Dissociant voix et texte, corps, visage et musique, toutes les passions contradictoires du jeune Fritz sont exposées. Comme Walser, Gisèle Vienne fait appel à une intelligence sensible et incarnée. Une fantasmagorie théâtrale sensuelle et troublante.

L'étang - Théâtre de l'Union

Vendredi 31 Mars

Les amis de Beynat proposent une conférence

L'affaire du “corbeau” de Tulle ou “l’œil de tigre ”le vendredi 31 mars à 20h30

à la “Maison du Cabas” 150 rue du Cabas par Francette Vigneron (entrée libre et gratuite)

De 1917 à 1921, une vague de plus d'une centaine de lettres anonymes et calomnieuses sème la terreur dans la préfecture de la Corrèze, bouscule le “huit-clos tulliste” et va très vite défrayer la chronique nationale.

Il faudra 4 ans au terme d'une difficile enquête pour démasquer une discrète employée de la Préfecture de la Corrèze, Angèle Laval qui aura terroriser la ville et à l'origine de 2 morts .

Le procès eu lieu il y a juste 100 ans et cette histoire servi de base au scénario du film de Henri-Georges Clouzot : “Le Corbeau” 1942

«Les Amis de Beynat»

45 rue de la mairie, 19190, Beynat

amisdebeynat@orange.fr

06 82 59 15 02 / 06 37 44 89 88

Samedi 01 Avril

A la mégisserie de St Junien

Opéra Espace Fluide - Mégisserie

L’opéra Espace Fluide de Benjamin Hamon sera créé le samedi 1er avril à 20h30, en co-production avec La Mégisserie et l’Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine. Suite à une expérience personnelle de mort imminente, le compositeur nous propose de plonger dans la cinquième dimension à travers l’histoire d’un médecin visionnaire et son équipe qui se battent en cachette contre les institutions officielles pour finaliser un protocole révolutionnaire qui annihile la douleur morale et physique de leurs patients en les faisant voyager dans des univers parallèles. Pour cette création, Benjamin Hamon invite l’Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine, dirigé par Takénori Némoto, ainsi que des jeunes chanteurs qui se produisent régulièrement sur les grandes scènes lyriques européennes.

Loto à Janailhac

Loto Janailhac - ACCA

L'amicale Laïque de St Sornin-Lavolps vous invite à sa fête annuelle.

Un spectacle folklorique mis en scène avec danses, dialogues et chants.

Quand le haut limousin visite le bas limousin et plus encore quand la ville se déplace à la campagne il ne peut qu'y avoir frictions et moqueries en tous genres. Venez découvrir ces bons moments d'une autre époque ... Mais pas si loin !

Spectacle folklorique - Amicale laïque de St Sornin

Soirée anniversaire 30 ans de l'amicale scolaire bussièroise. Bussière Galant

Soirée des 30 ans - Amicale scolaire Bussière Galant

La Cité des Insecte s à Nedde ouvre ses portes pour la saison 2023 le 1er avril prochain.

Une nouvelle exposition "L'histoire est dans la boîte !" avec une soixantaine de boîtes d'herboristes et d'entomologistes, collection exceptionnelle, la deuxième plus grande d'Europe.

Ces boîtes ont été fabriquées entre 1860 et 1940 et il y en avait pour toute la famille, les adultes avaient les leurs mais aussi les enfants et même les poupées des enfants !

Cheminer dans la nature en famille était source d'émerveillement et d'observation pour mieux comprendre le monde du vivant.

La Cité des Insectes a aussi fait peau neuve cet hiver avec de nouveaux sols, porte du musée et fenêtre pour améliorer l'utilisation du public et l'isolation du musée.

Vous découvrirez le détail de notre saison dans le communiqué de presse en pièce jointe. Vous pouvez aussi retrouver toutes nos animations de la saison sur notre site Internet

Loto à la salle des fêtes d'Eyburie, organisé par l'association des parents d'élèves

Loto Eyburie - asso parents d'élèves

Le Foyer Rural de Sainte Fortunade reçoit la troupe "les Songes-Malices" de Favars le samedi 1er avril à 20 h 30 dans la salle de l'Orangerie. Entrée 8 €; Titre de la pièce " Allez on Danse"

Spectacle "allez on danse" - Sainte Fortunade

Dimanche 02 Avril

La "fameuse" Rando du gout à Ayen

L'association Pays des Buttes Calcaires vous propose de participer à sa onzième rando du goût . Rendez-vous dimanche 2 avril 2023 à partir de 7h30, salle des fêtes d'Ayen en Corrèze.

3 circuits vous seront proposés : 10 - 14 et 20km. 12 producteurs (dont 2 nouveaux) vous attendront sur le parcours commun aux 3 circuits. Ils vous feront déguster les produits de leurs choix. Des ravitaillements sont prévus sur les différents parcours.

Au retour, le pot de l'amitié vous sera offert et vous retrouverez les producteurs sur un mini marché.

Prix : 6€ jusqu'au 31/03/2023 puis 8€ sur place le matin de la randonnée.

Inscription en ligne possible sur le site

WWW.randopbc19.fr ou à la maison France service place Mareuse 19310 Ayen 05 55 25 76 12

La rando du Gout - Ayen

MONTAIGNAC SUR DOUSTRE La traditionnelle randonnée des violettes aura lieu le dimanche 2 avril 2023.

Cette année, l'organisation sera assurée par l'activité marche du Foyer Rural de MONTAIGNAC.

Le départ de la randonnée se fera salle des fêtes du JARDIN.

Le Matin, 2 circuits sont proposés: 10 ou 12 km ; inscription 8h30, départ 9h. A midi apéritif offert par la municipalité de MONTAIGNAC SUR DOUSTRE et pique nique tiré du sac. L'après midi 2 circuits: 7 ou 12Km ; inscription à 13h30 départ 14h.

L'inscription est gratuite et tous les parcours sont accompagnés. Vous pouvez participer à votre guise, soit toute la journée,soit seulement le matin ou seulement l'apm. A l'arrivée, goûter offert par les associations. Cette manifestation, ouverte à tous, est organisée par les clubs de randonnée de Rosiers d'Egletons et de Montaignac sur Doustre.

RANDO DES VIOLETTES - municipalité de MONTAIGNAC SUR DOUSTRE

Sixième édition du salon du livre de Chaptelat : le dimanche 2 avril 2023 de 10h/12h30 et 14h/17h30

Littérature et gastronomie...

Avec Franck Bouysse !

Le dimanche 2 avril 2023 la 6e édition du salon du livre CHAP’ITRES en FETE ouvrira ses portes dès 10h le matin et jusqu’à 17h30.

C’est un « petit » salon du livre qui se veut amical en privilégiant les rencontres et la bonne humeur et qui a trouvé désormais sa place parmi les salons qui comptent en Limousin. Son ambition est d’inviter des auteurs de la France entière.

Cette année l’association organisatrice a choisi le thème de la littérature et la gastronomie.

Ainsi dans la Halle aux sports de Chaptelat vous pourrez découvrir 30 auteur(e)s ainsi que des producteurs locaux réunis sous un chapiteau (vaste programme !) qui présenteront des produits « circuits courts ». Citons par exemple les produits de la Ferme du Paysan, un producteur de miel, de fromages, de bière artisanale etc…N’oublions pas la présence de 3 vignerons : saumur, bordeaux et coteaux de la Vézère.