L’Association Phocal

PHOCAL a été créée en 1987 par un petit nombre de passionnés qui s’étaient rencontrés au fil des années lors du Salon Photographique d’Allauch, (manifestation alors organisée par le Syndicat d’initiative d’Allauch), et qui avaient souhaité mettre en commun leur enthousiasme, et si possible le communiquer à d’autres amateurs.

Regroupant une cinquantaine de membres actifs, adhérents de tous âges, issus de différents milieux socio-économiques ou professionnels, et surtout de sensibilité et de styles d’expressions très variés PHOCAL est actuellement l’un des Clubs photo les plus importants de la Région PACA.

Dans le cadre de la participation à l’animation locale, PHOCAL prête éventuellement son concours à la commune ou à d’autres associations qui ont des besoins spécifiques autour de la photographie, animations, projections, conférences ou expositions.

Membre de la Fédération Photographique de France, il a su se hisser dans le groupe de tête des meilleurs Clubs de l’Union Régionale Photographique Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse, (U.R.13).

Fonctionnement :

Le Club Photo PHOCAL se réunit à la Maison de la vie associative, 780, route des 4 Saisons 13190 Allauch, chaque jeudi soir de 20h30 à 23h.

Discussions et critiques sur les images, travail sur les séries, initiation au langage de l’image, à la composition et à la création, préparation de concours ou d’expositions sont au cœur de ces réunions hebdomadaires.

Les travaux sont présentés en projection ou en tirages papier noir et blanc ou couleur, argentique ou numérique.

La signature de PHOCAL est “photographies et créativités d’Allauch” et les dernières technologies permettent à certains auteurs une expression plus débridée.

L'expo du moment

Dans la Galerie du Vieux Bassin, à Allauch, l’exposition du photographe Christian Ramade : « Les trésors cachés du Sacro monte di Orta », en partenariat avec la Fondation « Regards de Provence ».

Vernissage : le vendredi 14 avril à 19h, suivi d’une soirée de projection /rencontre, animée par Christian Ramade, sur la genèse et les anecdotes de ce travail qui s’est étalé sur plusieurs années, pour aboutir à la création de deux expositions monumentales, à Marseille puis à Turin, et à l’édition d’un ouvrage par la Fondation Regards de Provence.

Visites commentées : Pendant la durée de l’exposition, visites commentées par l’auteur les samedis15; 22 et 29 avril et le dimanche 23 avril, à 15h.

« Au cours d’un de mes voyages italiens, j’ai découvert le lac d’Orta. Un peu à l’écart des grands lacs, niché au pied des Alpes il exprime le sentiment romantique par excellence […] Une promenade sur la colline qui surplombe le petit village d’Orta San Giulio me conduit jusqu’aux vingt et une chapelles perdues dans la forêt du Sacro Monte. Une fois passé sous leur porche, des grilles interdisent aux visiteurs d’aller plus avant ; Voilà de quoi faire ressurgir mes vieux démons photographiques […] J’ai la certitude qu‘une nouvelle série de photographies s’impose car derrière les barrières m’attendent les “gens d’Orta”: plus de 800 sculptures en terre cuite polychromes, grandeurs natures, datant du 16éme siècle, dont les modèles en furent bien souvent les villageois de l’époque… ».

Soirée table ronde : le jeudi 27 avril, à 20h, présentation /débat par Christian Ramade :

« La couleur tombée du ciel », dans la Galerie du Vieux Bassin : le rôle agissant de la couleur dans la composition des images.

Exposition Photo / Christian Ramade. Du 14 avril au 1er mai à Allauch - Affiche

