“Lire dans le vignoble”, tout un programme à Saint-Estèphe le 1er octobre 2023

Si la convivialité, les rencontres, les livres et le vin tiennent une place importante dans votre vie, vous allez adorer découvrir le salon “ Lire dans le vignoble ”. Ce rendez-vous porte bien son nom puisqu’il allie à merveille les livres et les vins. Plutôt normal puisque cet événement se déroule à Saint-Estèphe dans le Médoc ! Avis aux amateurs, la 16ème édition se déroule le dimanche 1er octobre.

“Lire dans le vignoble”, un millésime 2023 prestigieux

“ Lire dans le vignoble ” est un salon qui vaut le détour. Chaque année, les visiteurs et les auteurs se donnent rendez-vous à Saint-Estèphe pour un moment de rencontre et de convivialité autour des livres et des vins. Au programme : dégustation de vins de l’appellation Saint-Estèphe, des conférences et des dédicaces autour des invités, auteurs, artistes… Plus d'une centaine d'exposants sont annoncés autour des grands noms qui se pressent dans le Médoc.

Des invités 5 étoiles à Saint-Estèphe

Il fait bon vivre à Saint-Estèphe pour les invités du salon “Lire dans le vignoble”. La preuve ? Le retour de Mireille Dumas. Après avoir été marraine la saison dernière, elle revient dans le Médoc. Et elle ne sera pas la seule ! Le réalisateur Bernard Stora est annoncé en tant que président d’honneur (avec le journaliste Pierre Bonte). Il présentera notamment son premier roman “Le Bada” (éditions Denoël). Parmi les autres grands noms : Jean-Pierre Alaux, Corinne Javelaud ou encore Jérôme de Verdière…

Le salon "Lire dans le vignoble" le dimanche 1er octobre 2023 - Michel Couzy

Le programme

9h30 à 18h : dédicaces et rencontres avec les auteurs et invités d’honneur

11h : inauguration

11h30 : cocktail dégustation des grands vins de Saint-Estèphe

15h : atelier de lecture à voix haute pour les enfants et atelier de création pâte fimo

15h : conférence animée “Représenter l’Estuaire de la Gironde” par Claire Steimer, conservateur du Patrimoine

16h : démonstration culinaire “l’Italie à l’honneur” avec les vins de la région des Marches

16h30 : dégustation du Verdicchio par l’associazione produttori del verdicchio di Matelica

17h30 : remise des prix du public “Prix Saint-Estèphe” des enfants et “Prix Saint-Estèphe” des Arts plastiques

Ce qu’il faut retenir

La 16ème édition du salon “Lire dans le vignoble” se déroule le dimanche 1er octobre de 9h30 à 18h à l’Espace Guy Guyonnaud à Saint-Estèphe. Entrée gratuite