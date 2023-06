Madame Monsieur : le duo pop en showcase à la Fnac de Metz samedi 17 Juin

Duo français aux accents pop, Madame Monsieur s'est fait connaître du grand public en 2018 en représentant la France au Concours de l'Eurovision avec la chanson Mercy où ils avaient terminé à la 13e place.

ⓘ Publicité

Madame Monsieur - Mercy (Clip officiel)

Après la sortie de leur 3e album Emmêlez nos solitudes en mars dernier, découvrez leurs nouveaux titres dans un showcase à la Fnac de Metz ce samedi 17 juin, de 15h à 17h.

Le show sera suivi d'une séance de dédicaces.

Parmi les 11 titres de cet album "cocon", plus personnel, le couple Émilie Satt et Jean-Karl Lucas renouent avec des thèmes et des textes plus engagés comme Pupille en featuring avec Les Frangines ou encore Des nouvelles de Tania, qui évoque l'une de leurs fans ukrainiennes.