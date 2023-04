Marché aux Vins des "Plus Beaux Villages de France" à Rodemack les 29 et 30 avril 2023

L'un des plus beaux villages de Lorraine (et de France !), Rodemack vous accueille pour son Marché aux Vins

Dans sa plus belle robe 🍷

24e édition du Marché aux Vins des plus beaux villages de France ce samedi 29 et dimanche 30 avril 2023 organisé à Rodemack par la Communauté de Communes de Cattenom et Environs, en partenariat avec France Bleu Lorraine.

ⓘ Publicité

Le Gymnase communautaire de Rodemack s'animera dès 10h30 avec une vingtaine de producteurs venant des différentes régions viticoles françaises, avec une place particulière pour nos viticulteurs locaux.

Un marché qui a vin sur vin !

Présence d'invités prestigieux comme Michel Roth (le samedi) le célèbre maître cuisinier sarregueminois multirécompensé qui sera aux côtés de Léa Linster, Cheffe étoilée luxembourgeoise. Dimanche, place à de grands noms de l'œnologie comme Romain Itlis (MOF, meilleur sommelier de France 2012) et Thierry Millet.

Également au programme de ce rendez-vous : des dégustations et une restauration sur place, des exposants et leurs produits du terroir, une exposition des Archives Départementales de la Moselle, le tout avec une animation musicale.

Le Marché des Vins en pratique 📌

Horaires : samedi de 10h30 à 19h30 et dimanche de 10h30 à 19h00

Gymnase de Rodemack, route de Mondorff

Tarifs : 6€ / Gratuit -10 ans

Renseignements sur le site de l'Office de Tourisme de Cattenom et Environs

Amateurs ou connaisseurs : rendez-vous à Rodemack ! (photo d'illustration : le marché de Rodemack en 2019) © Maxppp - ©PHOTOPQR/LE REPUBLICAIN LORRAIN/Pierre HECKLER

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.