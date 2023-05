Médiévale de Toul et Salon du Livre les 17 et 18 juin 2023

La Médiévale de Toul :

Durant deux jours, la Médiévale de Toul transformera la ville en un véritable décor médiéval. Les visiteurs pourront déambuler dans les rues et se plonger dans l'atmosphère envoûtante de cette époque lointaine. Des spectacles de rue, des démonstrations de métiers d'antan, des jeux traditionnels et des reconstitutions historiques captiveront les participants. Les chevaliers s'affronteront lors de tournois épiques, les jongleurs et les musiciens animeront les places publiques, tandis que les échoppes proposeront des produits artisanaux et des mets délicieux. Les petits et les grands seront transportés dans un monde magique où la féerie médiévale règne en maître.

ⓘ Publicité

Sur place vous trouverez :

Un marché médiéval ( des artisans costumés venant de toute la France vous proposeront des bijoux, accessoires en cuir, bois, fer forgé... mais aussi salaisons, fromages hypocras...)

Une restauration médiévale (tavernes et échoppes proposant recettes et boisson à l ancienne)

Des troupes de reconstitutions historiques ( La Massenie de Saint Michel 1473 , les Noirs Chardons )

La massenie de Saint-Michel au château de Castelnaud - Octobre 2016

Démonstrations d'artisanats ( la Baraterie en Art Sculpture sur pierre , Jean Pommerolle- Frappe de monnaie, La chapelle templière du Libdeau)

Des jeux et activités ludiques ( Cie Lez Accros Tour d’escalade , Cie Vrehnd Grand camp de Jeux médiévaux)

Spectacle animalier (Dovahkiin Ferme médiévale avec ses animaux, La Danseuse aux Perroquets Spectacle de perroquets)

Le groupe Toroul Boroul Musique médiévale

Spectacle de jonglerie par MandalaS Jongle et humour

Un bal médiéval et folk sur scène concert 20h ce samedi soir

Le Salon du Livre :

En parallèle de la Médiévale de Toul, le Salon du Livre sera le lieu idéal pour les amoureux de la lecture. Des auteurs renommés, des éditeurs et des libraires se réuniront pour présenter leurs œuvres et échanger avec les visiteurs. Les passionnés de littérature auront l'occasion de découvrir des livres de tous les genres, avec une offre variée allant de la bande dessinée au roman en passant par le manga, les guides touristiques et les livres d’art. Des conférences et des animations littéraires seront également organisées tout au long de l'événement. Le Salon du Livre offrira ainsi une véritable vitrine pour la créativité littéraire et permettra aux visiteurs de plonger dans un monde imaginaire où les mots sont rois.

La Médiévale de Toul et le Salon du Livre sont deux événements incontournables pour les passionnés d'histoire médiévale et de littérature. Les 17 et 18 juin 2023, la ville de Toul se transformera en un lieu magique où les visiteurs pourront se perdre dans les méandres du Moyen Âge et se laisser emporter par les histoires envoûtantes des livres. Que vous soyez curieux de découvrir les métiers anciens, de vous immerger dans l'atmosphère médiévale ou de dénicher de nouvelles pépites littéraires, cet événement comblera toutes vos attentes. Ne manquez pas cette occasion unique